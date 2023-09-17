أسهل طريقة لمشاركة الصور بجودة عالية في واتساب .. تعلمها بخطوات بسيطة

- Advertisement -

وطن – نشر موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، تقريراً حول طرق سهلة لمشاركة الصور بجودة عالية في تطبيق واتساب لمستخدمي هواتف “آيفون” و”أندرويد”.

في السابق؛ كان مستخدمو واتساب الذين يرسلون الصور في محادثاتهم يرون الصور مضغوطة تلقائيًا، لتوفير مساحة التخزين والحفاظ على مشاركة الصور بسرعة عبر اتصال الإنترنت الضعيف.

لكن الآن يوجد بعض الطرق لإرسال الصور بجودة عالية منها استخدام أحدث ميزة لمشاركة الصور في واتساب بدقة HD التي تعادل دقة 3024 × 4032 بكسلًا

بالنسبة لمستخدمي آيفون:

1.افتح تطبيق الصور وحدد الصورة التي تود إرسالها، ثم انقر فوق أيقونة المشاركة في الجهة اليُسرى السُفلية.

2.مرر إلى الأسفل واختر (حفظ الملفات) Save to Files.

3.حدد المكان الذي تود حفظ الملف فيه، ثم اختر اسمًا للملف.

- Advertisement -

4.انقر فوق (حفظ) Save في الزاوية اليمنى العلوية.

ا5.فتح دردشة معينة في واتساب حيث ترغب في إرسال الصورة، ثم انقر فوق علامة الجمع (+) في الزاوية اليسرى السفلية.

6.حدد الصورة التي حفظتها كملف، ثم انقر فوق Open.

7.في شاشة المعاينة، أضف تعليقًا إذا كنت تريد ذلك، ثم انقر فوق زر الإرسال في الجهة اليُمنى السفلية.

8.ستظهر الصورة كمستند في الدردشة.

بالنسبة لمستخدمي أندرويد:

1.افتح دردشة معينة في واتساب.

2.انقر فوق أيقونة إرفاق الوسائط المتعددة الموجودة في حقل الدردشة.

3.اختر (مستند) Document من القائمة.

4.انقر فوق خيار (تصفح المستندات الأخرى) Browse other docs الموجود في أعلى الشاشة.

5.ثم انقر على علامة التبويب (صور) images.

6.اختر الصور التي تود إرسالها.

7.ثم انقر فوق زر (إرسال) Send.