هل فتكت تسديدة رونالدو بوجه مصور مباراة النصر والرائد فعلاً؟؟ (شاهد)

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وطن- أثير تفاعل كبير مع الواقعة التي شهدتها مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي، عندما سدّد البرتغالي كريستيانو رونالدو قذيفة صاروخية ارتطمت بوجه المصور الذي كان يباشر عمله خلف المرمى.

وكانت الكرة ضربة حرة لنادي النصر على حدود منطقة الجزاء، وتقدم لها رونالدو، وسددها بقوة ولم تعرف طريقها لشباك المرمى. لكنها ارتطمت بقوة برأس المصور خلف الشباك.

مصور مباراة النصر والرائد .. هل فتكت به تسديدة رونالدو!؟

بعد الواقعة، انتشرت صورة زعم ناشروها أنها تظهر إصابة قوية في وجه المصور إثر تسديدة رونالدو الصاروخية.

إلا أن الصورة المتداولة اتضح أنها غير صحيحة. حيث سبق ونشرها مغرد خليجي في 14 فبراير الماضي على حسابه بموقع إكس (تويتر سابقا).

انتقاد لرونالدو

وتعرض رونالدو لبعض الانتقادات كونه لم يذهب للاطمئنان على المصور بعد التسديدة القوية التي ضربت رأسه. حيث أثارت مخاوف من احتمالية إصابته بارتجاج في المخ.

وقال المذيع الرياضي محمد القاعود: كنت أتمنى أن يتوجه كريستيانو رونالدو للاطمئنان على المصور، خاصة وأن تسديدة قوية كهذه مباشرة في الرأس، يمكن أن تحدث ارتجاجًا في المخ. أعجبني رد فعل لاعبي الاحتياط وأحد أفراد الجهاز الذين توجهوا بسرعة نحو المصور”.

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فوز النصر على الرائد بالثلاثة

وحقق فريق النصر، انتصاره الرابع تواليا في الدوري السعودي، بالفوز على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري السعودي.

وسجل هدف النصر الأول، السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 45+1 من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، وأضاف الهدف الثاني، تاليسكا من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 49.

وأحرز رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 78، بعدما تسلم كرة وراوغ داخل منطقة الجزاء وسدد في مرمي الرائد.

في حين سجل هدف الرائد الوحيد في المباراة لاعبه محمد فوزير بعدما نجح في ترجمة ركلة الجزاء التي تحصل عليها في الدقيقة 88 إلى هدف.