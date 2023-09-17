موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك إف سي والتشكيلة في دوري أبطال آسيا 2023

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وطن- يلتقي فريق الاتحاد ضد أجمك إف سي، الاثنين، في افتتاح منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وستنطلق مباراة الاتحاد السعودي وأجمك إف سي الأوزباكستاني، بصافرة حكم المباراة على ملعب ( استاد عبد الله الفيصل)، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين ومصر.

موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك إف سي

بينما ستكون المباراة بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، عند الساعة الثامنة مساءً.

ولكن بتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

كما وستبث وقائع المباراة على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، الناقلة لمنافسات دوري أبطال آسيا 2023-2024 لهذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأجمك إف سي

وستنقل مباراة الاتحاد وأجمك إف سي على قناة (SSC1 HD) بتردد 12380 أفقي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

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وسيعلق على المباراة بين كلا الفريقين في منافسات دوري أبطال آسيا 2023 لدور المجموعات، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

وكان فريق الاتحاد السعودي، قد حقق الفوز الصعب في المباراة الماضية أمام الأخدود، بهدف نظيف دون مقابل، في منافسات الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

تشكيلة الاتحاد ضد أجمك إف سي

وسيلعب المدرب البرتغالي نونو سانتو المباراة أمام منافسه أجمك إف سي، في منافسات دور مجموعات دوري أبطال آسيا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

دفاع الاتحاد: مد الله العليان، لويز فيليبي، شراحيلي، قادش، أحمد بالمسعود.

خط الوسط: نغولو كانتي، فابينيو، صالح العمري.

مركز الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله.

والجدير بالذكر، فإن فريق الاتحاد يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي روشن الممتاز برصيد 15 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الهلال المتصدر برصيد 16 نقطة.