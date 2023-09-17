معمم شيعي يصدم مذيعاً عراقياً بما قاله عن شيعة العراق (فيديو)

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وطن- صدم معمّم عراقي مذيعاً خلال مقابلة متلفزة بقوله إنه ليس شيعياً وإنما محبّ وموالٍ، ولا يوجد أحد في العراق يحمل صفات الشيعة الأمر الذي أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقابلة أجريت عبر قناة الرابعة مع المعمم العراقي “شهيد العتابي” أثارت الضجة بسبب حديث الأخير عن الشيعة.

وعندما سأل المقدم شيهد العتابي عن شيعة العراق: “كم فيها من سياسيين شيعة” أجاب الثاني بنبرة تساؤل: “هل تقصد شيعة حقيقيين”.

معمم شيعي يهاجم شيعة العراق

وأجاب المعمم الشيعي الصحفي: “لا يوجد شيعي حقيقيين في العراق” فسأله المذيع أنت لست شيعياً؟” أجابه “لا أنا موال ومحب”.

وأوضح العتابي: ” كتسمية حسب المذهب شيعي أما كشيعة حقيقين فلا وجود لهم فللشيعة صفات عددها أمير المؤمنين أنهم أهل ورع واجتهاد صوامون الليل قوامون النهار لا يقربون المحرمات أبداً”.

وزعم المعمم المذكور أن أبسط صفة من صفات الشيعة أن “أحدهم يمد يده بجيب صاحبه ويأخذ ما يكفيه دون أن يقول الثاني له كم أخذت ويعيد له نفس المبلغ”، مردفاً: “أعطني شخصاً واحداً بهذه الصفات.”

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وتباينت ردود وتعليقات مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقاً) حيال تصريحات العتابي الصادمة حيث علق “سِراج ” الشيخ شهيد العتابي: “جابها من الاخير ولا شيعي عندنا بالعراق لا مراجع ولا مقلدين”.

ضجة واسعة

وعلق قاسم الدراجي بنبرة تساؤل حول حديث معمم شيعي عن شيعة العراق: “هو يسأله عن الشيعة في الطبقة السياسية وما دخل المراجع والناس والمذيع جاهل وشهيد العتابي اجهل منه و يقول صوامون الليل قوامون النهار”.

وعقب “أكـدي” بنبرة تهكم : “النكرة شهيد العتابي يقول لا يوجد شيعي واحد بالعراق بكل ثقة.. زين أنت شلون عرفت يعني عندك إحصائية من صاحب الزمان (عج) أحد الملائكة نزل عليك وأخبرك لكي نفهم”

وأضاف المغرد منتقداً العتابي: “أنت لست شيعياً بالتأكيد ولكن لماذا تنطق بما لا تعلم واستشهد بمثل شعبي عراقي يقول:”كلمن يرى ربعه بعين طبعه”.

ووفق معلومات منشورة على موقع “شيعة ويب” فالشيخ شهيد العتابي طالب علم في الحوزة العلمية، يسكن في النعمانية في محافظة واسط في العراق وقد ولد في 25 نوفمبر 1974م