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مصممة تسيء لعلم السعودية.. عارضة أزياء شقراء ارتدته بشكل فاضح (شاهد)

تجاهلت موالولا الحملات الغاضبة تجاهها وقالت: "غير مهتمة بكم.. ابكوا أكثر" لكنها ندمت لاحقا

كتب رفيف عبدالله
موالولا أوجونليسي
مصممة الأزياء النيجيرية موالولا أوجونليسي الشهيرة بـ Mowalola
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وطن– أثارت مصممة الأزياء النيجيرية الشهيرة موالولا أوجونليسي، الشهيرة بـ Mowalola، غضباً واسعاً بين المسلمين بشكل عام، والسعوديين بشكل خاص.

جاء ذلك بعدما قامت موالولا بتصميم تنورة قصيرة جدا “ميني جيب”، تحمل علم السعودية الذي يحتوي على شهادة الإسلام.

مصممة تسيء لعلم السعودية

وظهرت عارضة الأزياء الشقراء وهي ترتدي التنورة الفاضحة مع تيشرت أحمر واسع.

مصممة تسيء لعلم السعودية
علم السعودية على جسد العارضة

ودشن السعوديون هاشتاجات “مصممة تسيء لعلم السعودية“، و”مصممة تسيء للدين“، عبروا خلالهما عن غضبهم.

وطالب الناشطون بمحاسبة المصممة ومقاطعتها ومقاطعة الشركات المتعاملة معها.

غير مهتمة!

وتجاهلت موالولا الحملات الغاضبة تجاهها في السعودية خاصة، وكتبت: “غير مهتمة بكم.. ابكوا أكثر”.

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لكنها سرعها ما قامت بحذف التغريدة، و الاعتذار خوفاً من العواقب.

وكتبت موالولا عبر موقع x – تويتر سابقا – : “كان أحد مصادر إلهامي الرئيسية في SS24 هو استخدام الأعلام الوطنية لمختلف البلدان. وبعد العرض وجدت أن أحد هذه الأعلام – المملكة العربية السعودية – يحمل كلمات مقدسة، وقد تسبب استخدامه في إساءة كبيرة. الآن بعد أن تعلمت هذا الموضوع، أعتذر بشدة”.

مصممة تسيء لعلم السعودية
اعتذار المصممة

وتابعت: “سيتم ازالة التصميم وأنا نادمة بشدة على أي أذى أو إساءة قد أكون سببتها. أشكركم على تحميلي المسؤولية، وأقدر تفهمكم وأنا أتعلم من هذه التجربة”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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