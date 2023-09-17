مريم حسين تفجر غضب المغاربة بتصرفٍ غير لائق وسط ضحايا زلزال المغرب المنكوبين!

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وطن– أثارت الفنانة المغربية مريم حسين، غضباً واسعاً وسط شعبها، بعدما احتفلت بعيد ميلادها وسط الأسر المنكوبة.

ونشرت مريم حسين صوراً وفيديوهات خلال احتفالها بعيد ميلادها وسط العائلات المتضررة من زلزال المغرب المروع.

ممتنة جداً

واختارت مريم حسين العائلات التي فقدت منازلها بالكامل نتيجة زلزال المغرب، لتحتفل بينهم بعيد ميلادها بقالب حلوى وأشياء أخرى.

وعبرت مريم عن سعادتها بهذه الخطوة التي اعتقدت أنها مبادرة ستعود عليها بالمدح.

وقالت: “أنا جدا ممتنة لأن كان يومي وعيد ميلادي مع هاد الناس اللي أغنياء بأخلاقهم وطيبتهم، وتعلمت من هاد التجربة كتير أشياء”.

انتقادات وهجوم

لكن مريم تعرضت لانتقادات وهجوم من المغاربة الذين رأوا تصرفها غير لائق، بأن تحتفل وسط المنكوبين.

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ورأى الناشطون أن الظروف التي يعيشها متضرري زلزال المغرب، لا تسمح لها بالاحتفال بعيد ميلادها وسطهم، خاصة أن معظمهم فقد عائلاتهم.

ويقع مركز زلزال المغرب الذي ضرب البلاد الجمعة 8 أيلول/سبتمبر 2023 في إقليم الحوز الممتد في معظمه على جبال الأطلس الكبير، وخلّف أكثر من 2900 قتيل

وفاقمت الانهيارات الأرضية صعوبة الوصول إلى القرى المنكوبة فيما تتواصل الجهود للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين.