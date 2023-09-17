مرام البلوشي بين أجهزة العناية المركزة.. هل تنجو هذه المرة؟

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وطن- أعلنت الفنانة الكويتية هند البلوشي، عن انتكاسة حالة شقيقتها الفنانة مرام البلوشي، ومكوثها في العناية المركزة.

وعبر خاصية الستوري على “انستجرام“، كتبت هند البلوشي: ” ترقد أختي مرام بين أجهزة العناية.. والله في عنايته أعظم وأرحم.. فلا شفاء إلا شفاؤه “.

وتابعت: “فلا تحرموها من دعائكم.. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم”.

مختفية منذ مدة

ولم تتطرق أو تلمح هند إلى سبب مرض شقيقتها مرام البلوشي.

وما زاد قلق الجمهور على الفنانة مرام البلوشي، أن الأخيرة لم تتفاعل عبر أي من حساباتها على السوشيال ميديا.

وآخر الصور التي نشرتها مرام عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، في تاريخ 7 أغسطس الماضي.

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سلسلة أزمات

المفارقة أن مرام البلوشي في العام الماضي، دخلت العناية المركزة، ونشرت حينها هند صوراً لها وهي غائبة عن الوعي على سرير المستشفى، وموصولة بالأنابيب الطبية وجهاز الأوكسجين.

ولم تكشف هند حينها طبيعة الأزمة الصحية التي أًصابت مرام بعد سلسلة أزمات سابقة استدعت خضوعها لعمليات جراحية.

وسبق أن أصيبت مرام بأزمة قلبية قبل أربعة أعوام. وخضعت لعملية قسطرة وتركيب دعامة قلب في أحد مستشفيات مصر بالقاهرة تحديداً.

وقبل عامان، أصيبت مرام بجلطة قلبية جديدة أثناء تصوير مسلسل “ملاك رحمة”.