مجهول في سلطنة عمان يحرق مبالغ كبيرة فئة 50 ريال عماني في إناء طبخ! (فيديو)

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وطن- أثار شخص مجهول في سلطنة عمان، جدلاً واسعاً بفيديو ظهر خلاله وهو يحرق مبالغ كبيرة من النقود.

وظهر الشخص المجهول بالفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحرق مبالغ كبيرة من المال، من فئة 50 ريال عماني في إناء طبخ.

غسيل أموال!

وأثار الفيديو تساؤلات بين الناشطين حول سبب تصرف الشخص وحرقه للنقود، وسط ترجيحات بأن الأمر له علاقة بجريمة غسيل أموال في سلطنة عمان.

وجاء في التعليقات: ” قد تكون مزورة، وهذه من افعال إللي يوقفن في الخوير”.

وكتب آخر: “غسيل أموال، واضح”.

نقود مزورة

بينما رجحت متابعة أمرا آخر، وكتبت:” هذا يا مقهور من شيء ومنظلم يا يهايط بس.. يا يريد يرسل رسالة شديدة إلى الحكومة “.

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وقال رابع: ” هذي اكيد فلوس مزورة”.

بينما طالبت أخرى بمحاسبته قائلة: ” إذا مزورة او حقيقية لازم يتحاسب”.

وكتب متابع: “ممكن مزورات بهدف الشهرة او غسيل اموال ان شاء الله نسمع خبر تم القبض”.

الجدير بالذكر أن عقوبة غسيل الأموال في سلطنة عمان، الحبس المؤقت فترة لا تقل عن ثلاث سنوات. ولا تزيـد عن عشر سنوات. وبغـرامة لا تقل عـن خمس آلاف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل جرمية غسيل الأموال.