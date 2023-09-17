متابعون يثيرون الجدل بتعليقاتهم على إسلام بريطاني في عمر الثمانين (فيديو)

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وطن- أثار متابعون في منصات التواصل الجدل بتفاعلهم الغريب مع فيديو إسلام بريطاني وهو في عمر الثمانين الذي لقي ردوداً مختلفة لا سيما ضمن منصة “إكس” (تويتر سابقاً).

وأظهر المقطع بريطانياً يدعى توني مع داعية وهو يردد تحية الإسلام ويقول إنه قد يشعر بالارتباك وبدا متأثراً بحالة روحانية كبيرة ليطمئنه الداعية ويقول له الأمر بسيط.

وأوضح الداعية على الحاضرين بأن توني سيصبح مسلم ويردد الشهادتين وأن على الجميع أن يتعهد بأن يكونوا أخوة له وسيعتنون به.

ووسط تأثر المواطن الإنجليزي ردد الرجل الثمانيني الشهادتين باللغتين العربية والإنكليزية ليقوم من حوله في آخر اللقطة بالتكبير.

إسلام بريطاني في عمر الثمانين

لكن ضجة واسعة أثيرت عبر المنصات حول إسلام رجل بريطاني في عمر الثمانين حيث علق البعض بأسلوب المتعجب والفظ أحياناً من أن توني فعل كل المحرمات خلال سنوات عمره والآن جاء ليتوب.

ومن هؤلاء محمد حمزة الذي علق: “قضى عمرو بلمعاصي وهلا كأنه نولد من جديد ولا كأنه عمل شي خاتمة حياتو على خير”.

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وكانت العديد من التعليقات المسيئة تتساءل كيف للثمانيني أن يقضي حياته بالمعاصي ثم يتوب “وكأنه يعلم أنه سيعيش حتى يومه هذا” ما ينم عن جهل البعض وفهمه الخاطئ للحياة والدين.

ومن تلك التعليقات الغريبة والمسيئة: “هذا يدخل الجنة بعد ما كبر وسوه كلشي بالدنيا” وكأن حياة المسلمين في سجن ومحرومون من كل شيء كما تحاول الترويج له بشكل غير مباشر.

لكن كانت هناك آراء أخرى منها ما كتبته فداء: “أكثر ما يقهر الملاحدة عندما يسمعوا بإسلام شخص خصوصا إذا كان غربي. يشعروا بالقهر والغيرة. لاحظوا ردودهم”.

وعلق عبد: “الحمد لله.. وينهم الي يقولو ان الإسلام ينتشر بحد السيف.. موتوا قهر”.

ارتفعت أعداد المسلمين في بريطانيا من 2.7 مليون شخص في 2011 إلى 3.9 ملايين في 2021، بزيادة 1.2 مليون مسلم في 10 سنوات، حيث يشكل المسلمون 6.5% من مجموع سكان المملكة المتحدة حسب إحصاء أجراه Office for National Statistics (ONS).