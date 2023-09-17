تنبأت بإعصار ليبيا… ليلى عبد اللطيف تتوقع حدثاً مؤسفا وبالغ الخطورة نهاية 2023

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وطن- حلت عالمة الفلك المعروفة “ليلى عبد اللطيف” ضيفة مع الإعلامي علي ياسين ضمن برنامج “كتاب الشهرة” بموسمه الثاني الذي يعرض عبر شاشة الجديد وتوقعت حدثاً بالغ الخطورة نهاية 2023.

وقدمت ليلى عبد اللطيف التي يلقبها معجبوها بـ”سيدة التوقعات” العديد من التوقعات من لبنان والوطن العربي والعالم، متنبئة بحدوث كوارث وأحداث دامية في عدد من بلدان العالم.

وقالت عالمة الفلك إن فرنسا ستكون مع نهاية العام الحالي مع حالة من حالات الطوارىء وفي العاصمة باريس على وجه الخصوص.

وأرجعت عبداللطيف ذلك إلى حدث مؤسف -حسب قولها- وأضافت سنسمع عن مقتل ملياردير بارز ومعروف في العالم.

وعندما استوقفها المذيع ليقول لها “هل هو عربي”؟ أجابته: “ليس بالضرورة يمكن أن يكون أجنبياً وستكون وفاته في ظروف غامضة مما سيؤدي إلى حدوث بلبلة إعلامية في العالم”.

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حدث بالغ الخطورة نهاية 2023

وضمن توقعاتها أشارت عبد اللطيف إلى أن العالم سيشهد العام الحالي مشهداً وحدثاً مؤسفاً وبالغ الخطورة نهاية 2023 بسبب تفجيرات تطال أحد المشافي.

وسيتعرض هذا المشفى لإطلاق صواريخ من الجو مما يؤدي إلى تدميره في دولة تعاني من ويلات الحرب وسيتصدر كل وسائل الإعلام العالمية، مؤكدة أن هذا الحدث سيكون خارج لبنان.

ومضت عبد اللطيف مشيرة في توقعاتها إلى أن اليابان سيشهد كارثة طبيعية ستؤدي إلى مئات الضحايا وأضرار في بنية البلاد.

ولم تكتف المتنبئة اللبنانية بتوقعاتها على الأرض بل أشارت إلى أن الأنظار ستكون على كوكب المريخ حيث سيشهد –حسب قولها – حدثاً مؤسفاً سيجعل العالم في حالة من القلق والحذر وستتأهب بعض دول العالم لمواكبة هذا الحدث.

وعلى الجانب السياسي توقعت ليلى عبد اللطيف بأن يفرض المزيد من العقوبات الدولية على الحرس الثوري الإيراني وسترد ايران بينما ستكون روسيا والصين الحليفتان لها في قلب الحدث.

ولفتت إلى أن هناك موجة صقيع ستضرب عدة دول عربية ستسبب للناس التهابات حادة في الرئة وتؤدي إلى وقوع عدد كبير من الوفيات، وستضرر جراء ذلك مواسم الزراعة.

فضيحة كبرى وسجون خالية!

بحسب توقعات عالمية الفلك سيتعرض أكبر أحد المصارف الشهيرة في العالم إلى فضيحة كبيرة دون أن تذكره وستؤدي هذه الفضيحة إلى كارثة مالية واقتصادية كبيرة جداً مما يؤدي إلى إفلاسه واقفاله لاحقاً.

وزعمت عبداللطيف أن بعض السجون في دولة رفضت ذكرها ستكون خالية من السجناء بسبب مشاكل على الطعام والمواد الغذائية وفق قولها.

ولفتت ليلى إلى ما أسمته بـ” العشاء الأخير” الذي سيشكل نهاية الحرب بين روسيا وأوكرانيا وستعم صور الرئيس الراحل معمر القذافي وابنه سيف الإسلام شوارع ليبيا لحدث ما.

وكانت عبد اللطيف قد تنبأت بوقوع كارثة طبيعية في ليبيا ستؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة وإلى عدد من الوفيات والإصابات كما تنبأت بزلزال المغرب قبلها.

وقالت عالمة الفلك المثيرة للجدل في فيديو تم تداوله في أيلول الماضي أن المغرب سيتعرض لزلزال قوي يشعر به كل سكان البلاد لكنها زعمت أن الزلزال ستكون له بعض الأضرار ” الطفيفة”.