ليبي يقف أمام البحر منتظرا أن يقذف جثث عائلته! (فيديو مؤلم)

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وطن- راج مقطع فيديو، يعبر عن المأساة الليبية التي أحدثتها الفيضانات العنيفة التي ضربت البلاد، في أعقاب تعرضها للإعصار دانيال.

ففي مقطع الفيديو، ظهر مواطن ليبي يقف أمام البحر منتظرا أن يقذف جثث عائلته التي أغرقتها الفيضانات، وظلّ على هذه الحالة لعدة أيام.

وشوهد الرجل، وفي حالة حزن شديد وظل يتحرك على الشاطئ على أمل أن يلفظ البحر، الجثث.

وانتشرت مؤخرا، الكثير من المشاهد التي تُظهر انتشال جثث لضحايا الفيضانات جرفتها المياه صوب شواطئ مدينة درنة المنكوبة.

وأظهرت المشاهد، جثثا أعادها البحر إلى شاطئ المدينة بعد وفاة أصحابها جراء الكارثة.

من جانبه، قال عضو بالهيئة الليبية للإغاثة في درنة في تصريحات لقناة الجزيرة، إن العمل جار للتعرف على هويات الجثث التي انتهى بها المطاف على الشاطئ.



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عدد ضحايا فيضانات ليبيا

في سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات الكارثية في مدينة درنة بشرق ليبيا إلى 11 ألفا و300 شخص.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الأحد، أن 10100 شخص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، مشيرا إلى أنه في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة، أودت الفيضانات بحياة 170 شخصا إضافيا، كما نقلت وكالة فرانس برس.

وكان الإعصار المتوسطي “دانيال” قد اجتاح يوم الأحد الماضي، عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وتسبب بانهيار سدّين في درنة، جرفت مياههما أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية