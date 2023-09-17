فيديو مؤثر لشاب ليبي وجد والدته حيّة ناجية وسط ركام منزلهم المهدم

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وطن- تتوالى الفيديوهات المؤثرة القادمة من مناطق الكارثة في ليبيا ومنها مشهد مؤثر لشاب ليبي وجد والدته على قيد الحياة وسط ركام منزلهم الذي تعرضه للتهدم جراء العاصفة المدمرة.

ولم يصدق الشاب أن والدته ستنجوا من هذه الكارثة المفجعة وكاد يطير فرحاً وهو يخرجها من بين الركام الذي تسببت به الفيضانات التي ضربت مدنا شرق ليبيا لا سيما مدينة درنة والتي أودت بحياة الآلاف.

وبدأ الموقف المؤثر حين سمع الشاب صوت والدته من بعيد من تحت أنقاض بيتها المتهدم بعد انقضاء العاصفة المميتة دانيال التي تسببت بسيول وفيضانات عارمة.

ضجة ليبي وجد والدته حية

وكانت بداية الفرحة الكبيرة حين سمعت الأم صوت الابن ينادي عليها وهو يطرق السياج، لتبادر الأم بسؤال ابنها “انتو حيّين؟”.

وبدأ الشاب يطرق على سياج حديدي بالقرب منه وهو ينادي على والدته وعندما سمع صوتها كان يتردد خافتا حتى أخذته الفرحة وكان يصيح “أمي حيّة” وطلب منها الهدوء لإخراجها وإنقاذها.

وكان المشهد مؤثراً ومبكياً للآلاف حين صاح الأبناء وبكى بعضهم واحتضن الشاب والدته التي أنقذها من بين الركام ونجت بأعجوبة من الكارثة الكبيرة.

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تفاؤل بمزيد من الناجين

وعبر الصليب الأحمر في ليبيا عن تفاؤله بنجاة الكثيرين والعثور عليهم أحياء بين ركام البيوت التي دمرتها الفيضانات الأسبوع الماضي.

ونقلت وسائل إعلام عن تامر رمضان المسؤول عن عمليات المساعدة لليبيا في الصليب الأحمر قوله: “لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء بعد الفيضانات الكارثية التي ضربت هذا البلد”.

وجرفت مياه ارتفاعها حوالي 7 أمتار مدينة درنة الليبية وجرفت مياهها المتدفقة صفوفاً كاملة من البيوت وقلبتها رأساً على عقب في كارثة هي الأكبر من نوعها جراء انهيار سدين جراء هطول أمطار شديد الغزارة وإهمال السدين من قبل السلطات الليبية المسؤولة.