طالب بدخول موسوعة غينيس.. سوري يسافر بمفرده على متن طائرة نحو باكستان (فيديو)

- Advertisement -

وطن- وجد يوتيوبر سوري يدرس في باكستان نفسه وحيداً على متن طائرة متجهة إلى هناك مما جعله يطالب بدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وقال الشاب في فيديو نشرته “أورينت” وهو يمشي بين المقاعد الفارغة داخل الطائرة كونه الراكب الوحيد في الطائرة وقال إن “الشعور لا يصدق”.

سوري بمفرده نحو باكستان

وسلط السوري الكاميرا على صفين طويلين من المقاعد خضراء اللون التي بدت فارغة من أي راكب.

وكرر الشاب الحديث في الفيديو الغريب: “أنا الوحيد في الطائرة المتجهة إلى باكستان السوري الوحيد الذي ركب في طائرة بمفرده”.

كما استعرض وجبة الطعام التي تم تقديمها له على متن الطائرة وقال “ريحة الباكستان يا جماعة هون”.

وذكر الشاب أن هذه الوجبة هي أطيب وجبة تناولها خلال رحلات سفره المعدودة بالطائرة.

- Advertisement -

مطار فارغ

وفي مشهد له في بهو المطار قال اليوتيوبر أنه لم يجد صعوبة في استلام حقائبه لكونه المسافر الوحيد.

وأضاف الشاب السوري وهو يبتسم: “حتى المطار ما في حدا .. المطار إلي”.

وكانت باكستان قد وقعت اتفاقيات تعاون جوي مع تركيا والسعودية بهدف تطوير خطوطها الجوية وتعزيز خدماتها ضمن الطيران المدني.