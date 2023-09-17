الأحد, سبتمبر 17, 2023
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سعودية تصلي بين الجماهير في المدرجات وتثير غضبا عارما (شاهد)

الواقعة جرت خلال مباراة ناديي النصر والرائد في الدوري السعودي

كتب خالد السعدي
سعودية تصلي بين الجماهير في المدرجات وتثير غضبا عارما
سعودية تصلي بين الجماهير في المدرجات
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وطن- أثير جدل واسع في السعودية بسبب مقطع فيديو لسيدة من مدرجات مباراة ناديي النصر والرائد في الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن).

ففي مقطع الفيديو، شوهدت السيدة المنتقبة وهي تؤدي صلاتها في المدرجات، وسط الرجال، في مشهد أحدث الكثير من ردود الأفعال.

ولوحظ في مقطع الفيديو، أن سيدتين أخريين كانتا على يمين ويسار السيدة، ما يعني أن من كان يجاورها لم يكن أحدٌ من الرجال.

هجوم عارم على السيدة

مقطع الفيديو أثار جدلا واسعا، بين الإشادة بالسيدة وحرصها على أداء الصلاة أولا حتى وهي في المدرجات، وبين من انتقدها كونها أدّت الصلاة وسط هذا الحشد من الرجال.

فقال ناشط: “صلاتها هذي مردودة عليها والعالم الله لأنها ناقصة شروط وواجبات من حيث المكان والستر.. فخافوا الله ولا تطبلون وتقرون الشئ الغلط”.

قال ناشط بأن صلاتها هذي مردودة عليها والعالم الله
قال ناشط بأن صلاتها هذي مردودة عليها والعالم الله

وكتبت سيدة: “أولا قل لها جزاك الله الف خير على المحافظة على الصلاة في وقتها لكن هذا المكان ليس مكان مناسب للصلاة والوضع ليسا مناسب لأن الصلاة تقتضي الخشوع وأن تكون كل الأحاسيس والمشاعر مع الصلاة لأنها تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ذلك كان عليها أن تذهب إلى ما صليت النساء او حتى تذهب لبيتها”.

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تعليق سيدة حول صلاة سعودية بين الجماهير في المدرجات
تعليق سيدة حول سعودية تصلي بين الجماهير في المدرجات

وغردت أخرى: “لا خشوع ولا عبادة صح.. من الأساس إيه حدك على المجيئ هذه الأماكن”.

تغريدة شيخة العامرية
تغريدة شيخة العامرية

وعلق أبو زاهر: “أنا لا اعترض على الصلاة، فالصلاة كلنا نعلم أنها عماد الدين والحبل المتين بين العبد وربه، لكن اعتراضي على صلاتها بين الناس بهذا الشكل كان من الأولى لها لها أمرين إما أن تؤجل صلاتها حتى تنتهي المباراة أو تخرج تصلي في الأماكن المخصصة للصلاة حتى تتحقق الخشوع في الصلاة”.

وأضاف: “بهذا الشكل أدت صلاة كعبادة لا خشوع لا سكينة لا مكان مهيئا للصلاة.. إما إذا أراددت زيادة مشاهدات فالله أعلم ولا استغرب من شيء في هذا الزمان”.

تعليق أبو زاهر حول صلاة السعودية في مدرجات الملعب
تعليق أبو زاهر حول صلاة السعودية في مدرجات الملعب

وتفاعلت مغردة: “استغفرالله بس واضح تريد تثير الجدل ولفت العين عليها”.

تفاعل ناشطة بقولها استغفرالله بس واضح تريد تثير الجدل ولفت العين عليها
تفاعل ناشطة بقولها استغفرالله بس واضح تريد تثير الجدل ولفت العين عليها

فوز النصر على الرائد

يُشار إلى أن المباراة التي جرت خلالها الواقعة، شهدت تحقيق نادي النصر، انتصاره الرابع تواليا في الدوري السعودي، بالفوز على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري السعودي.

وسجل هدف النصر الأول، السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 45+1 من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، وأضاف الهدف الثاني، تاليسكا من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 49.

وأحرز رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 78، بعدما تسلم كرة وراوغ داخل منطقة الجزاء وسدد في مرمي الرائد.

في حين سجل هدف الرائد الوحيد في المباراة لاعبه محمد فوزير بعدما نجح في ترجمة ركلة الجزاء التي تحصل عليها في الدقيقة 88 إلى هدف.

المصدرتوتير، رصد وتحرير وطن

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