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ريكي مارتن عاري تماماً في فيديو مثير للجدل بعد طلاقه من زوجه السوري (شاهد)

يحافظ ريكيه وطليقه السوري على اتفاق مكتوب يقسمان فيه "ممتلكاتهما وحقوقهما"

كتب أنس السالم
ريكي مارتن عاري بعد طلاقه من شريكه السوري جوان يوسف
ريكي مارتن أعلن طلاقه من شريكه السوري جوان يوسف في يوليو 2023
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وطن – أشعل المغني الإسباني ريكي مارتن الجدل مجددًا بسبب فيديو مثير للجدل نشره على حسابه في إنستغرام حيث ظهر عاري من الملابس تمامًا، وقرر مشاركته مع أكثر من 18 مليون متابع، حيث يحاول التخلص من الاكتئاب الذي أصابه بعد الانفصال عن شريكه السوري جوان يوسف، بعد علاقة استمرت 6 سنوات.

وانتشر الفيديو بسرعة وعلق عليه ريكـي مارتن قائلاً: “لتجنب خطوط التان! شكرًا لكم، على الرحب والسعة”. وهو السبب الذي “برر” ظهوره عاريًا أمام الكاميرا، بغرض العرض فقط.

تم التقاط الفيديو من قبل مارتن خلال فترة راحة على شواطئ تولوم في كينتانا رو، بالمكسيك، حيث عرض جسده ووشومه المتعددة تحت ذريعة تجنب “التان” غير المتناسق.

ريكي مارتن عاري من الملابس
ريكي مارتن

طلاق “هادئ” بين ريكي مارتـن وشريكه السوري جوان يوسف

على الرغم من أن الطلاق أثّر فيه بتجارب عاطفية معقدة وبعض نوبات الاكتئاب، فقد أكد الفنان البورتوريكي في عدة مناسبات أن انفصاله عن جوان يوسف كان “مثاليًا”. وفق صحيفة “marca” الإسبانية

طلاق ريكي مارتن وشريكه السوري جوان يوسف
طلاق ريكي وشريكه السوري جوان يوسف تم بهدوء وفق المغني البورتوريكي

وقال انه تم التعامل مع الأمور بشكل مسؤول، ويحافظان على اتفاق مكتوب يقسمان فيه ممتلكاتهما وحقوقهما. خاصة فيما يتعلق برعاية أطفالهما.حسب قوله

ريكي مارتن عاري
ريكي مارتن عاري

وكان الفنان ريكي مارتن أعلن خطوبته من حبيبه السوري جوان يوسف في العام 2016.

المصدرmarca - انستغرام - وطن

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