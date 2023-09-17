ريكي مارتن عاري تماماً في فيديو مثير للجدل بعد طلاقه من زوجه السوري (شاهد)

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وطن – أشعل المغني الإسباني ريكي مارتن الجدل مجددًا بسبب فيديو مثير للجدل نشره على حسابه في إنستغرام حيث ظهر عاري من الملابس تمامًا، وقرر مشاركته مع أكثر من 18 مليون متابع، حيث يحاول التخلص من الاكتئاب الذي أصابه بعد الانفصال عن شريكه السوري جوان يوسف، بعد علاقة استمرت 6 سنوات.

وانتشر الفيديو بسرعة وعلق عليه ريكـي مارتن قائلاً: “لتجنب خطوط التان! شكرًا لكم، على الرحب والسعة”. وهو السبب الذي “برر” ظهوره عاريًا أمام الكاميرا، بغرض العرض فقط.

تم التقاط الفيديو من قبل مارتن خلال فترة راحة على شواطئ تولوم في كينتانا رو، بالمكسيك، حيث عرض جسده ووشومه المتعددة تحت ذريعة تجنب “التان” غير المتناسق.

طلاق “هادئ” بين ريكي مارتـن وشريكه السوري جوان يوسف

على الرغم من أن الطلاق أثّر فيه بتجارب عاطفية معقدة وبعض نوبات الاكتئاب، فقد أكد الفنان البورتوريكي في عدة مناسبات أن انفصاله عن جوان يوسف كان “مثاليًا”. وفق صحيفة “marca” الإسبانية

وقال انه تم التعامل مع الأمور بشكل مسؤول، ويحافظان على اتفاق مكتوب يقسمان فيه ممتلكاتهما وحقوقهما. خاصة فيما يتعلق برعاية أطفالهما.حسب قوله

وكان الفنان ريكي مارتن أعلن خطوبته من حبيبه السوري جوان يوسف في العام 2016.