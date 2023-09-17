دراسة جديدة توضح ما يحتاجه الفرد من أموال للعيش بسعادة في تركيا 2023

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وطن- أوضح بحث جديد أجرته شركة S.Money الأسترالية عن الأموال التي يحتاجها الفرد للعيش بسعادة ضمن 174 دولة في العالم من بينها تركيا وهي دراسة تشبه لحد كبير تقارير تتحدث عن الحد الأدنى للفقر والجوع ضمن الأراضي التركية.

وأوضح البحث الذي رصدته و ترجمته (وطن) إلى أن إيران لديها أعلى تكلفة للسعادة في العالم حيث يحتاج الفرد الواحد لدخل شهري يصل إلى 239 ألف و700 دولار سنوياً ليكون الفرد فيها سعيداً.

ويلي إيران دولة اليمن التي تعيش حرباً منذ سنوات ويحتاج الفرد فيها إلى 172 ألف و140 دولاراً سنوياً ليعيش فيها بسعادة وفق ما نقله موقع nybreaking.

حد العيش بسعادة في تركيا 2023

ولأجل العيش بسعادة في تركيا فإن الفرد الواحد لا يحتاج للكثير من الأموال ليكون سعيداً مقارنة بالدول الأخرى وفق ما نقله موقع S.Money.

ويحتاج الفرد في تركيا 14,254 سنوياً أي ما يعادل شهرياً 1,187 دولاراً وبالتركية 385 ألف ليرة وبالشهر 32 ألف ليرة تركية تقريباً حسبما نقله موقع halktv وترجمته (وطن).

وتشابه تلك التقارير الدراسات التي تتحدث عن حد الفقر والجوع في تركيا من قبل نقابة العمال التركية Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu لكن ذلك يخص العائلات التركية التي تتكون من 4 أفراد.

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وسجل حد الجوع 11,658 شهرياً أما حد الفقر 33,788 ليرة تركية ويخص الأسر أيضاً واللافت أن حد الجوع بلغ أقل من الحد الأدنى للأجور بنحو 256 ليرة تركية وفق ما نقلته صحيفة سوزجو التركية.