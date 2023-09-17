حورية فرغلي تتحدث عن خطيبها الذي لم تحب بعده.. وزنه 175 كيلو!

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وطن– فاجأت الفنانة المصرية حورية فرغلي، جمهورها، بما كشفته عن خطيبها السابق الذي توفي قبل زواجهما.

وقالت حورية فرغلي خلال لقاء مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج في العمق: “محبتش حد من 2002.. من بعد ما خطيبي توفى قبل جوازنا.. مع إني سايبة نفسي خالص”.

مشكلة في قدمه

وتابعت: “خطيبي اللي مات كان 175 كيلو، وكان عنده مشكلة في رجله الشمال، ومع ذلك كنت بشوفه أحلى راجل في الدنيا”.

وأكدت حورية فرغلي أنها لم تهتم بشكل ووزن خطيبها، وقالت: “كنت ببص على اللي جوة.. كل اللي برة هيروح، مش عايزة أشوف شكله.. كفاية نكته اللي بتضحكني، وجوده في المكان.. ريحة برفانه، من ساعتها بدور على راجل زيه مش لاقية”.

واسترجعت حورية ذكرياتها مع خطيبها الراحل: “قضينا سنتين مفيش بينا ولا خناقة.. مضايقنيش، كنت لما بكسب في الفروسية ألاقيه جايبلي تورتة وبيحتفل بيا.. طب أنا شوفت الحب ده وعاشرته عشان في الآخر يتاخد مني؟ طبعا ربنا اللي عايز كده بس ساعات بسأل نفسي.”

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رجال أصغر مني

وكشفت حورية أنها تتفاجأ برجالاً أصغر منها في السن، يقعون في حبها.

وقالت: “أنا بتحَب كتير من رجالة بتصدم لما بعرف سنهم، بيبقوا أصغر مني بكتير.. وواحد كان لسة بيبعتلي مسدجات حب كتير وفي الآخر عرفت إن عنده 22 سنة”.

وتابعت: قولتله قولي طنط يا روحي، راح قالي العمر مجرد رقم، وأنا عامة معنديش صحاب، محدش بيعزمني على حاجة، لو حد عزمني هروح”.

لا أخاف المقابر

كما تحدثت حورية عن دفنها في مسلسل “ساحرة الجنوب“، وكشفت أنها رفضت الاستعانة بدوبلير.

وقالت: “من أسباب نجاح ساحرة الجنوب أني بحب المقابر، ومبخافش منها.. وادفنت مرة، ومرضتش يجيبوا واحدة بدالي تعمل المشهد أنا اللي عملته”.

وتابعت الفنانة المصرية: “اتدفنت في مقابر العياط، وهناك في شجرة كبيرة، الساعة 3 الفجر.. الدنيا كانت حر ورطوبة بطريقة صعبة”.

مستعدة للموت

وأردفت: “أول ما حفروا الحفرة وحطوني تحت كان الجو تلج، كأنها تلاجة موتى.. أطلع فوق حر موت، لكن مخوفتش ومحستش بحاجة، لاني كنت عارفة أنه تمثيل”.

وأكدت أنها لا تخاف الموت ومستعدة له، مردفة: “نفسي يجي بصراحة.. لأن الدنيا بقا دمها تقيل، الناس اتغيرت وأخلاقها اتغيرت.. مبقوش يخافوا وبقا في عنف، ومفيش أصول”.

لكن حورية ترى أن غلطتها الوحيدة عدم ارتداء الحجاب. وقالت: “غلطتي أني مش محجبة، لكن بصلي وبصوم وبطلع زكارة.. وحجيت 7 مرات، لكن معملتش ولا عمرة عشان كان لازم يكون معايا محرم.. وبواظب بشكل يومي على قراءة سورة الملك قبل ما أنام، وبدعي ربنا يثبتني عند السؤال”.