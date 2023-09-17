ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 بعد فوز السيتي وليفربول وخسارة اليونايتد

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وطن- يتصدر حامل اللقب فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، بعد فوزه وست هام يونايتد ، وفوز ليفربول على وولفرهامبتون، وخسارة اليونايتد أمام برايتون في منافسات الجولة الخامسة.

وواصل المتصدر مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته في المباراة الخامسة على التوالي، بفوزٍ ثمين على نظيره وست هام يونايتد بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

كما وفاز ليفربول بذات نتيجة على وولفرهامبتون في منافسات الدوري الإنجليزي، كما هو الحال مع فريق برايتون الذي حقق الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية ثمينة مقابل هدف يتيم.

مباريات الدوري الإنجليزي الجولة الخامسة

ونجح الوصيف توتنهام من تحقيق الفوز الثمين على شيفيلد يونايتد بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

كما وستختتم منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League)، بمواجهة بيرنلي أمام توتينغهام فورست، الأحد.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

وآتى ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، بعد فوز الثلاثي السيتي وليفربول وتوتنهام وخسارة مانشستر يونايتد أمام برايتون، في منافسات الجولة الخامسة، كما يلي:

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مانشستر سيتي 15 نقطة.

توتنهام 13 نقطة.

ليفربول 13 نقطة.

برايتون 12 نقطة.

أرسنال 10 نقاط.

وست هام يونايتد 10 نقاط.

أستون فيلا 9 نقاط.

كريستال بالاس 7 نقاط.

فولهام 7 نقاط.

برينتفورد 6 نقاط.

نيوكاسل يونايتد 6 نقاط.

توتينغهام فورست 6 نقاط.

مانشستر يونايتد 6 نقاط.

تشيلسي 4 نقاط.

وولفرهامبتون 3 نقاط.

بورنموث نقطتين.

شيفيلد يونايتد نقطة واحدة.

إيفرتون نقطة واحدة.

بيرنلي بدون نقاط.

لوتون تاون بدون نقاط.