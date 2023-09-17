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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 بعد فوز السيتي وليفربول وخسارة اليونايتد

السيتي يتصدر جدول الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن الوصيف توتنهام وليفربول صاحب المركز الثالث

كتب فارس أبو شيحة
مانشستر سيتي
احتفال نجوم فريق مانشستر سيتي
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وطن- يتصدر حامل اللقب فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، بعد فوزه وست هام يونايتد ، وفوز ليفربول على وولفرهامبتون، وخسارة اليونايتد أمام برايتون في منافسات الجولة الخامسة.

وواصل المتصدر مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته في المباراة الخامسة على التوالي، بفوزٍ ثمين على نظيره وست هام يونايتد بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

كما وفاز ليفربول بذات نتيجة على وولفرهامبتون في منافسات الدوري الإنجليزي، كما هو الحال مع فريق برايتون الذي حقق الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية ثمينة مقابل هدف يتيم.

مباريات الدوري الإنجليزي الجولة الخامسة

ونجح الوصيف توتنهام من تحقيق الفوز الثمين على شيفيلد يونايتد بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

كما وستختتم منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League)، بمواجهة بيرنلي أمام توتينغهام فورست، الأحد.

مانشستر سيتي ووست هام يونايتد
مباراة مانشستر سيتي وست هام في الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

وآتى ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، بعد فوز الثلاثي السيتي وليفربول وتوتنهام وخسارة مانشستر يونايتد أمام برايتون، في منافسات الجولة الخامسة، كما يلي:

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مانشستر سيتي  15 نقطة.

توتنهام  13 نقطة.

ليفربول 13 نقطة.

برايتون 12 نقطة.

أرسنال 10 نقاط.

وست هام يونايتد 10 نقاط.

أستون فيلا 9 نقاط.

كريستال بالاس 7 نقاط.

ليفربول
احتفال ليفربول الإنجليزي

فولهام 7 نقاط.

برينتفورد 6 نقاط.

نيوكاسل يونايتد 6 نقاط.

توتينغهام فورست 6 نقاط.

مانشستر يونايتد 6 نقاط.

تشيلسي 4 نقاط.

توتنهام
احتفال فريق توتنهام على شيفيلد يونايتد

وولفرهامبتون 3 نقاط.

بورنموث نقطتين.

شيفيلد يونايتد نقطة واحدة.

إيفرتون  نقطة واحدة.

بيرنلي بدون نقاط.

لوتون تاون بدون نقاط.

المصدروطن - مواقع التواصل

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