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تجربة مذهلة ستدهشك.. تقنية عسكرية للنوم خلال دقيقتين (فيديو)

وفق صحيفة "إكسبريس" تم تطوير هذه التقنية بشكل أساسي للطيارين المقاتلين الذين يحتاجون إلى 100% من تركيزهم

كتب خالد الأحمد
تجربة مذهلة ستدهشك.. تقنية عسكرية للنوم خلال دقيقتين
تقنية نوم عسكرية تساعدك على النوم بسرعة استثنائية (صورة تعبيرية)
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وطن- يجد الكثير من الناس صعوبة في النوم وبخاصة في بيئة غير عادية مثل الإقامة في فندق، أو على متن طائرة، ولذلك ابتكر مدرب اللياقة البدنية جاستن أجوستين تقنية عسكرية معتمدة للنوم خلال دقيقتين.

ويزعم الخبير أن 96% من الأفراد الذين يتقنون هذه الطريقة ينامون خلال دقيقتين من إغلاق أعينهم.

وبحسب تقرير لصحيفة “إكسبريس” فإنه تم تطوير هذه التقنية بشكل أساسي للطيارين المقاتلين الذين يحتاجون إلى 100% من تركيزهم، والذي نعلم جميعا أنه يتناقص مع قلة النوم”.

وقال أجوستين إن طريقة النوم العسكري هي تقنية نوم يمارسها الجيش الأمريكي لمساعدة الجنود على النوم تحت أي ظروف، بما في ذلك في ساحة المعركة.

تقنية للنوم خلال دقيقتين!

وطوّر الجيش الأميركي تقنية النوم لمساعدة الجنود المتعبين على النوم في أي وقت، حتى مع سماع أصوات طلقات نارية في الخلفية.

ووفق التقرير الذي كتبته “كاترينا توريل” يعود الفضل في تطوير هذه الطريقة إلى Bud Winter مدرب العدو الأولمبي الذي درس أيضًا علم النفس الرياضي. في كتابه “استرخ واربح: أداء البطولة” الذي صدر عام 1981.

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ووصف وينتر أسلوبًا طوره لمدرسة ما قبل الطيران التابعة للبحرية الأمريكية، لمساعدة الطيارين على النوم فورًا عندما يحتاجون إلى الراحة، على الرغم من الظروف الصاخبة أو المجهدة أو الخطيرة.

وشارك أجوستين كيفية القيام بذلك مع متابعيه على تطبيق “تيك توك” البالغ عددهم 1.9 مليون.

وبينما ينصح بممارسة هذه التقنية كل ليلة لمدة ستة أسابيع، فإنه يزعم أن 96% من الأشخاص الذين يتقنونها قادرون على النوم خلال دقيقتين من إغلاق أعينهم.

وأوضح جاستن، الذي وصف هذه التقنية بأنها “مذهلة”: “وفقًا لبحثي، تم تطوير هذه التقنية بشكل أساسي للطيارين المقاتلين الذين يحتاجون إلى 100 بالمائة من ردود أفعالهم وتركيزهم، والذي نعلم جميعًا أنه يتناقص مع قلة النوم.

خطوات التقنية العسكرية للنوم

وشرح أجوستين الطريقة التي زعم أنها تساعد على النوم في دقيقتين مشيراً إلى أن الشخص بحاجة إلى تهدئة جسمه والاسترخاء بشكل منهجي وإغلاق كل جزء من الجسم من الرأس إلى أخمص القدمين.

تقنية نوم عسكرية مذهلة تساعدك النوم خلال دقيقتين فقط
تقنية نوم عسكرية مذهلة تساعدك النوم خلال دقيقتين فقط

ومن أبرز ما جاء في حديث المدرب الخبير من نصائح تقنية عسكرية للنوم خلال دقيقتين:

– إبدأ بإرخاء عضلات جبهتك. أرخِ عينيك وخديك وفكك وركز على تنفسك

– انزل إلى رقبتك وأكتافك. وتأكد من أن كتفيك غير متوترتين ثم قم بإسقاطها إلى أدنى مستوى ممكن وحافظ على ذراعيك مفكوكتين إلى جانبك، بما في ذلك يديك وأصابعك

-خذ نفسًا عميقًا وأخرجه ببطء، مع إرخاء صدرك وبطنك وصولاً إلى فخذيك وركبتيك وساقيك وقدميك

-مرة أخرى، تخيل هذا الإحساس الدافئ يتدفق من قلبك إلى أصابع قدميك ، ثم قم بتصفية ذهنك من أي ضغوط

-خذ نفسًا عميقًا وأخرجه ببطء، مما يؤدي إلى استرخاء صدرك ومعدتك.

-تخيل أنك مستلقٍ في زورق في بحيرة هادئة ولا يوجد فوقك سوى سماء زرقاء صافية، أو أنك مستلقٍ على أرجوحة شبكية مخملية سوداء في غرفة حالكة السواد

-إذا وجدت أن عقلك قد بدأ، حاول أن تكرر في ذهنك الكلمات: “لا تفكر، لا تفكر، لا تفكر” لمدة 10 ثوانٍ

وبعد ممارسة هذه التقنية لمدة أسبوعين، من المفترض أن تغفو في أسرع وقت.

وختم أجوستين أنه “من الواضح أن 96% من الأشخاص الذين أتقنوا هذه التقنية قادرون بالفعل على النوم خلال دقيقتين من إغلاق أعينهم”.

المصدريوتيوب، صحيفة إكسبريس، رصد وتحرير وطن

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