الأحد, سبتمبر 17, 2023
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حياتنا

بسمة بوسيل بإطلالات جريئة على مسبح عائم وآخر همّها كارثة الزلزال! (شاهد)

الجمهور هاجم الفنانة المغربية واتهمها بتجاهل مأساة وضحايا الزلزال المدمر بينما تستمتع بحياتها بشكلٍ طبيعي!

كتب أنس السالم
بسمة بوسيل تتجاهل ضحايا زلزال المغرب
إطلالات بسمة بوسيل التي بسببها اتهمها الجمهور بتجاهل ضحايا زلزال المغرب
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وطن – تعيش الفنانة المغربية بسمة بوسيل حياتها بشكلٍ طبيعي متجاهلةً كارثة شعبها بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، مساء 8 سبتمبر/أيلول الجاري وتسبب بمقتل وجرح الآلآف.

ووثقت بسمة رحلتها للإستجمام جزيرة ميكونوس في اليونان، بفيديوهات، نشرتها على انستغرام، وظهرت ترتدي فستان بقماش ناعم ومزخرف.

وفي الفيديو، تخرج بسمة بوسيل إلى مسبح عائم عليه سرير وتعلق على الفيديو بأن تجربتها هذه المرة في
ميكونوس رائعة.

وتعرّضت الفنانة المغربية بسمة بوسيل لانتقادات حادّة من الجمهور، بسبب نشرها لهذه المقاطع، وهي في رحلة استجمام باليونان، في ظلّ وجود كارثة في بلادها بعد الزلزال المدمر.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستفز فيها “بسمة” المتابعين، بعد الزالزال.

فقد نشرت طليقة الفنان المصري تامر حسني، فيديو عبر خاصية الستوري على انستجرام، وهي ترتدي تيشرت طويل بدون بنطال.

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ووقفت بسمة أمام المرآة في المصعد لالتقاط الفيديو، بينما ارتدت نظارات شمسية وحملت حقيبة أنيقة.

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل تعرضت لانتقادات من الجمهور بسبب تجاهللها مأساة الزلزال في المغرب

ومساء 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس (شمال). إضافة لمراكش وأغادير وتارودانت (وسط).

ووفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية، أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.وفق “الجزيرة

وواصلت فرق الإنقاذ عمليات الإغاثة والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض لليوم العاشر على التوالي.

وكان الديوان الملكي المغربي أعلن في وقت سابق انهيار نحو 50 ألف مسكن بشكل كلي أو جزئي بفعل الزلزال.

المصدررصد وطن - انستغرام - الجزيرة

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