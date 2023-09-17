المصور لم يسلم من تسديدة رونالدو الصاروخية.. شاهد ماذا حصل به؟! (فيديو)

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وطن- تسببت تسديدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب ال38 عاماً، لاعب نادي النصر السعودي، باتجاه شباك مرمى منافسه الرائد من ضربة حرة مباشرة، في إصابة مصور المباراة بوجهه، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز روشن.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتسديدة رونالدو القوية، التي مرت بجوار قائم مرمى الفريق المنافس، لكنها ارتطمت برأس أحد المصورين الذي كاد أن يسقط على الأرض من شدة قوتها.

المصور وتسديدة رونالدو

كما ونشر المصور السعودي عقب مباراة النصر والرائد، في منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز روشن لكرة القدم، والتي تداولها النشطاء عبر منصات التواصل.

فيما لم يقابل بعد البرتغالي رونالدو كعادته، المصور التلفزيوني الذي أصابه بعد ارتطام الكرة في وجه الأخير.

ويتصدر كريستيانو رونالدو جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي الممتاز برصيد 7 أهداف حتى يومنا هذا، بعد هدفه المسجل في شباك الرائد، السبت، على ميدان ملعب (الملك عبد الله ببريدة).

مباراة النصر ضد الرائد

وحقق فريق النصر السعودي (العالمي)، على منافسه الرائد بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، السبت، في منافسات الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

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وسجل ثلاثية أهداف النصر السعودي ساديو ماني في الدقيقة ال45+1، وتاليسكا في الدقيقة ال49 و كريستيانو رونالدو في الدقيقة ال78.

كما وأحرز الرائد هدف الفريق الوحيد في المباراة، عن طريق اللاعب محمد فوزير في الدقيقة ال89 من ركلة جزاء.

وشهدت مباراة النصر والرائد، طرد اللاعب بندر حسن وحيشي لاعب الرائد السعودي في الدقيقة ال45+2.

ورفع فريق النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق المنافس الرائد عند النقطة ال4 في المركز ال15 من الترتيب لهذا الموسم.