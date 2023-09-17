الأحد, سبتمبر 17, 2023
الرئيسيةرياضةالمصور لم يسلم من تسديدة رونالدو الصاروخية.. شاهد ماذا حصل به؟! (فيديو)
رياضة

المصور لم يسلم من تسديدة رونالدو الصاروخية.. شاهد ماذا حصل به؟! (فيديو)

مصور سعودي كاد أن يسقط على الأرض من شدة قوة ركلة رونالدو الحرة باتجاه شباك مرمى الرائد بالدوري السعودي

كتب فارس أبو شيحة
رونالدو لاعب النصر السعودي
كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي
- Advertisement -

وطن- تسببت تسديدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب ال38 عاماً، لاعب نادي النصر السعودي، باتجاه شباك مرمى منافسه الرائد من ضربة حرة مباشرة، في إصابة مصور المباراة بوجهه، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز روشن.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتسديدة رونالدو القوية، التي مرت بجوار قائم مرمى الفريق المنافس، لكنها ارتطمت برأس أحد المصورين الذي كاد أن يسقط على الأرض من شدة قوتها.

المصور وتسديدة رونالدو

كما ونشر المصور السعودي عقب مباراة النصر والرائد، في منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز روشن لكرة القدم، والتي تداولها النشطاء عبر منصات التواصل.

فيما لم يقابل بعد البرتغالي رونالدو كعادته، المصور التلفزيوني الذي أصابه بعد ارتطام الكرة في وجه الأخير.

ويتصدر كريستيانو رونالدو جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي الممتاز برصيد 7 أهداف حتى يومنا هذا، بعد هدفه المسجل في شباك الرائد، السبت، على ميدان ملعب (الملك عبد الله ببريدة).

تسديدة رونالدو والمصور التلفزيوني
أثار تسديدة رونالدو الصاورخية التي ارتطمت بالمصور السعودي

مباراة النصر ضد الرائد

وحقق فريق النصر السعودي (العالمي)، على منافسه الرائد بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، السبت، في منافسات الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

- Advertisement -

وسجل ثلاثية أهداف النصر السعودي ساديو ماني في الدقيقة ال45+1، وتاليسكا في الدقيقة ال49 و كريستيانو رونالدو في الدقيقة ال78.

كما وأحرز الرائد هدف الفريق الوحيد في المباراة، عن طريق اللاعب محمد فوزير في الدقيقة ال89 من ركلة جزاء.

وشهدت مباراة النصر والرائد، طرد اللاعب بندر حسن وحيشي لاعب الرائد السعودي في الدقيقة ال45+2.

ورفع فريق النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق المنافس الرائد عند النقطة ال4 في المركز ال15 من الترتيب لهذا الموسم.

المصدررصد وطن - مواقع التواصل

اقرأ أيضاً

رياضة

أسيست نيمار الأول مع الهلال في الدوري السعودي روشن (شاهد)

رياضة

بنزيما يقود الاتحاد لفوزٍ صعب على الأخدود في الدوري السعودي روشن (فيديو)

رياضة

من هو اللاعب الألماني روبرت باور الذي أعلن إسلامه بسبب زوجته؟! (صور)

رياضة

موعد مباراة الاتحاد ضد الأخدود والتشكيلة في الدوري السعودي الممتاز

حياتنا

جورجينا في جلسة تصوير مثيرة بملابس رياضة وسباحة وزوجة ميسي أول المعجبين (شاهد)

الهدهد

الإعلامية المصرية مي حلمي تغضب السعوديين بتصريح ساخر عن محمد صلاح (شاهد)

رياضة

هكذا تضامن ميسي ورونالدو مع ضحايا زلزال المغرب (صور)

الهدهد

“تبييض صورة المملكة”.. مسؤول سعودي يعترف بالهدف من إنفاق المليارات على كرة القدم

الهدهد

داعية سعودي يثير الضجة: إسلام أشهر لاعب كرة قدم في العالم مسألة وقت..من هو؟ (شاهد)

رياضة

تعرف على أبرز الصفقات التاريخية بعد انتهاء سوق الميركاتو السعودي (صور)

رياضة

المنافسة مع ميسي انتهت.. هذا ما قاله صاروخ ماديرا رونالدو عن البرغوث (فيديو)

رياضة

رونالدو ونيمار خارج القائمة.. تعرف على المرشحين للكرة الذهبية 2023

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

التحرش بفتاة سعودية في فندق بالنمسا.. فيديو يوثق الواقعة وسبب الهجوم عليها

عاصفة غضب كويتية ضد أحمد المسماري بعد مؤتمر صحفي عن كارثة درنة

مصممة تسيء لعلم السعودية.. عارضة أزياء شقراء ارتدته بشكل فاضح (شاهد)

زلزال المغرب وفيضانات ليبيا.. هل يقف وراءها سلاح أمريكا السري؟

وابل من السخرية بعدما نشره حساب برشلونة عن نتيجة مباراته أمام ريال بيتيس (صور)

ياسر الرميان يوقع صندوق الاستثمارات العامة في ورطة وهذا ما فعله

زيادة الحد الأدنى للأجور .. لا تكفي عائلة من 4 أفراد ثمن “خبز وفول وطعمية” في شهر!

لماذا تريد السعودية الحصول على أكبر قرض في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هذا العام!؟

5 تنبؤات للعرافة البلغارية العمياء بابا فانجا لعام 2024

من هو الأمير خالد بن محمد آل سعود الذي نعاه الديوان الملكي السعودي؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC