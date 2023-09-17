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الهدهد

الأمن العام السعودي يطيح بمواطنين بسبب هذا التصرف الصادم (فيديو)

أوقفت السلطات السعودية شخصين واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما بسبب صدم مركبة رسمية

كتب خالد الأحمد
الأمن العام السعودي يطيح بمواطنين بسبب هذا التصرف الصادم
الأمن العام السعودي
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وطن- أعلن الأمن العام السعودي تنفيذ قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محافظة وادي الدواسر اعتقال شخصين لصدمهما مركبة رسمية عمدًا وممارسة التفحيط والقيادة بتهور.

ونشر سناب وزارة الداخلية السعودية مقطع فيديو يوثق حادثة الدهس والتفحيط حسب التعبير الخليجي.

وبدت في اللقطات سيارة بيك آب بيضاء اللون وهي تسير بسرعة جنونية ثم تصطدم بسيارة سوداء اللون كانت متوقفة في المكان.

وظهرت في المشاهد سيارة شرطة وهي تلاحق السيارة المتسببة بالحادث التي توقفت بعد أمتار قليلة وتمنعها من الحركة ثم ينزل عناصر من الشرطة ويقومون بالقبض على الشخصين اللذين كانا بداخلها.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بإيقاف الشخصين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأظهر مشهد آخر من الفيديو الشخصين المقبوض عليها وهما مقيدين بيديهما إلى الخلف.

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وتابعت الوزارة أنه جار القبض أيضاً على من صور ونشر محتوى مرئي بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية .

عقوبة التفحيط في السعودية

يذكر أن عقوبة التفحيط بحسب المادة التاسعة والستون من نظام المرور للمرة الأولى 20 ألف ريال، وحجز المركبة 15 يوم.

عقوبة التفحيط في السعودية
عقوبة التفحيط في السعودية

وتتضاعف العقوبات في المرة الثانية إلى الحجز شهر واحد، وغرامة 40 ألف ريال، ويحال في كلتا المرتين إلى المحكمة المختصة؛ للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

أما في المرة الثالثة، تحجز المركبة، ويُغرم 60 ألف ريال، ويحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

ويستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمسروقة.

وكان المرور السعودي قد نشر في نيسان الماضي عبر حسابه على “إكس” منشوراً توعوياً لفت فيه إلى أن التفحيط من المخالفات المهددة للسلامة العامة.

ودعا المنشور الذي تداولته وسائل إعلام سعودية إلى تجنب هذا السلوك حتى لا يعرض مرتكبه للعقوبات، حيث يعلن باستمرار عن ضبط المخالفين في مختلف المناطق، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

المصدرتوتير، رصد وتحرير وطن

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