الأحد, سبتمبر 17, 2023
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رياضة

وابل من السخرية بعدما نشره حساب برشلونة عن نتيجة مباراته أمام ريال بيتيس (صور)

وضع إسمي رونالدو وفاتي ضمن اللاعبين المسجلين لأهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس.. لكن سرعان ما تداركوا الأمر وقاموا بحذف المنشور

كتب فارس أبو شيحة
برشلونة
فريق برشلونة الإسباني
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وطن- تعرض حساب نادي برشلونة الرسمي لوابل من السخرية من قبل جماهير وعشاق كرة القدم، بعد وقوعه في خطأ فادح عن نشره أسماء اللاعبين المسجلين للأهداف خلال مباراته أمام ريال بيتيس، التي انتهت بفوزه بخماسية نظيفة في منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ووضع حساب نادي برشلونة الرسمي، اسمي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي والإسباني أنسو فاتي لاعب برايتون الإنجليزي الحالي، ضمن اللاعبين المسجلين للأهداف خلال مباراة فريقه البلوغرانا أمام ريال بيتيس.

سخرية الجماهير من حساب برشلونة

لكن سرعان ما تدارك القائمين على حساب نادي برشلونة الأمر، حيث قاموا بحذف منشور نتيجة مباراة برشلونة أمام ريال بيتيس الماضية، في منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وفاز برشلونة حامل اللقب للموسم الماضي، الفوز الكاسح على منافسه ريال بيتيس بخماسية نظيفة دون مقابل، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ميدان ملعب ( لويس كومبانيس) الأولمبي.

نادي برشلونة
خطأ حساب برشلونة عن نتيجة مباراته أمام ريال بيتيس

كما وسجل خماسية برشلونة داخل مرمى ريال بيتيس في المباراة، جواو فيليكس في الدقيقة ال25، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة ال32، وفيران توريس في الدقيقة ال62، ورافينيا دياز في الدقيقة ال66 وجواو كانسيلو في الدقيقة ال81.

مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس

وتفوق برشلونة على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة، فيما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 66%.

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كما ووصل عدد تسديدات الفريق المنافس ريال بيتيس إلى 11 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 34%.

وسيلتقي برشلونة في المباراة القادمة أمام نظيره أنتويرب، الثلاثاء، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويعتلي برشلونة بشكل مؤقت صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 13 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن غريمه التقليدي ريال مدريد الوصيف برصيد 12 نقطة.

لاعب برشلونة كانسيلو
البرتغالي جواو كانسيلو
المصدروطن - مواقع التواصل

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