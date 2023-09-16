هل تعاني من تحضير حقيبة الملابس قبل السفر؟.. شركة طيران تبتكر لك حلا مذهلا

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وطن- “هل أنت غير متأكد مما يجب أن تحزمه في خزانة ملابسك لقضاء عطلة في اليابان؟”.. إذا كنت تسافر مع الخطوط الجوية اليابانية، فقد تكون الإجابة لا شيء على الإطلاق.

بدأت شركة الطيران اليابانية تجربة لمدة عام لخدمة تسمح للمسافرين بحجز مجموعة من الملابس – تغطي أنماطًا ومواسم مختلفة – واستلامها في الفندق عند الوصول. وفي نهاية فترة الإقامة، يتم إرجاع الملابس لغسلها وإعادة تدويرها مرة أخرى في النظام.

وتستمر الخدمة، التي يطلق عليها Any Wear, Anywhere ، حتى نهاية أغسطس 2024، وتقول الخطوط الجوية اليابانية إنها تستطيع خفض انبعاثات الكربون عن طريق تقليل الوزن الذي تحمله طائراتها، وفق شبكة سي إن إن.

تشير تقديرات الخدمة، إلى أن حوالي 22 رطلاً (10 كيلوجرامات)، تم توفيرها في الأمتعة تعادل حوالي 16.5 رطلاً (7.5 كيلوجرامات)، تم توفيرها من الانبعاثات – أي ما يعادل تشغيل مجفف الشعر لمدة 10 دقائق يوميًا لمدة 78 يومًا.

وقال ميهو موريا، الذي ابتكر الفكرة لشركة Sumitomo اليابانية: “أحب السفر وقد زرت العديد من البلدان الأجنبية، ولكنني كنت دائمًا أخشى حمل الأمتعة أو القيام بغسيل الملابس في الخارج”.

وأضاف: “عند السفر، أهم ثلاثة أشياء بالنسبة لي هي السكن والطعام والملبس.. عندما نسافر إلى الخارج، هناك فنادق ومطاعم توفر السكن والطعام في الموقع، لكن ليس الملابس. لماذا يتعين علينا إحضار ملابسنا من المنزل؟

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ملابس لجميع المواسم

وأضاف موريا أن فكرة الخدمة قُدِّمت من خلال تحدي ريادة الأعمال الداخلي داخل الشركة، وأنه بمجرد الموافقة عليها، بعد تأخير بسبب وباء كورونا، استغرق الأمر العديد من المحاولات للعثور على شركة طيران مستعدة لدعمها.

كيفية الاستفادة من الخدمة

ويقوم مستخدمو الخدمة، بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني والاختيار من بين بضعة خيارات – ملابس نسائية أو رجالية؛ في أي موسم هم؛ تصميم ذكي أو غير رسمي؛ عدد القمم والقيعان، ومواعيد الاستلام والعودة. وستكون اختياراتهم في انتظارهم في الفندق، بأسعار تتراوح بين 34 دولارًا و48 دولارًا لكامل فترة الإيجار.

وجميع الملابس إما مملوكة مسبقًا أو يتم الحصول عليها من مخزون الشركة الزائد، على الرغم من أن المستخدمين لا يمكنهم رؤية هذه المعلومات حول اختياراتهم. تم تشغيل الخدمة منذ بداية شهر يوليو، ويوضح موريا أن الاستجابة كانت إيجابية للغاية.

وتابع: “لدينا طلبات من جميع أنحاء العالم وأكثر من 115 دولة في المجمل، على الرغم من أننا لا نقوم بأي نوع من الترويج”، مضيفة أن الولايات المتحدة وأستراليا هما الدولتان اللتان تضمان أكبر عدد من المستخدمين.

ولن يتم الكشف عن التأثير الحقيقي للتجربة إلا في النهاية، بمجرد قيام الخطوط الجوية اليابانية بإحصاء التوفير في الوزن وحساب التخفيض الدقيق في الانبعاثات.