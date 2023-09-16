السبت, سبتمبر 16, 2023
الرئيسيةحياتناهل تعاني من تحضير حقيبة الملابس قبل السفر؟.. شركة طيران تبتكر لك...
حياتنا

هل تعاني من تحضير حقيبة الملابس قبل السفر؟.. شركة طيران تبتكر لك حلا مذهلا

شركة الطيران تتيح حجز مجموعة من الملابس تغطي أنماطًا ومواسم مختلفة واستلامها في الفندق عند الوصول

كتب خالد السعدي
هل تعاني من تحضير حقيبة الملابس قبل السفر؟.. شركة طيران تبتكر لك حلا مذهلا
تحضير حقيبة السفر
- Advertisement -

وطن- “هل أنت غير متأكد مما يجب أن تحزمه في خزانة ملابسك لقضاء عطلة في اليابان؟”.. إذا كنت تسافر مع الخطوط الجوية اليابانية، فقد تكون الإجابة لا شيء على الإطلاق.

بدأت شركة الطيران اليابانية تجربة لمدة عام لخدمة تسمح للمسافرين بحجز مجموعة من الملابس – تغطي أنماطًا ومواسم مختلفة – واستلامها في الفندق عند الوصول. وفي نهاية فترة الإقامة، يتم إرجاع الملابس لغسلها وإعادة تدويرها مرة أخرى في النظام.

وتستمر الخدمة، التي يطلق عليها Any Wear, Anywhere ، حتى نهاية أغسطس 2024، وتقول الخطوط الجوية اليابانية إنها تستطيع خفض انبعاثات الكربون عن طريق تقليل الوزن الذي تحمله طائراتها، وفق شبكة سي إن إن.

تشير تقديرات الخدمة، إلى أن حوالي 22 رطلاً (10 كيلوجرامات)، تم توفيرها في الأمتعة تعادل حوالي 16.5 رطلاً (7.5 كيلوجرامات)، تم توفيرها من الانبعاثات – أي ما يعادل تشغيل مجفف الشعر لمدة 10 دقائق يوميًا لمدة 78 يومًا.

الخطوط الجوية اليابانية
الخطوط الجوية اليابانية

وقال ميهو موريا، الذي ابتكر الفكرة لشركة Sumitomo اليابانية: “أحب السفر وقد زرت العديد من البلدان الأجنبية، ولكنني كنت دائمًا أخشى حمل الأمتعة أو القيام بغسيل الملابس في الخارج”.

وأضاف: “عند السفر، أهم ثلاثة أشياء بالنسبة لي هي السكن والطعام والملبس.. عندما نسافر إلى الخارج، هناك فنادق ومطاعم توفر السكن والطعام في الموقع، لكن ليس الملابس. لماذا يتعين علينا إحضار ملابسنا من المنزل؟

- Advertisement -

ملابس لجميع المواسم

وأضاف موريا أن فكرة الخدمة قُدِّمت من خلال تحدي ريادة الأعمال الداخلي داخل الشركة، وأنه بمجرد الموافقة عليها، بعد تأخير بسبب وباء كورونا، استغرق الأمر العديد من المحاولات للعثور على شركة طيران مستعدة لدعمها.

خدمة تسمح للمسافرين بحجز مجموعة من الملابس واستلامها في الفندق
خدمة تسمح للمسافرين بحجز مجموعة من الملابس واستلامها في الفندق

كيفية الاستفادة من الخدمة

ويقوم مستخدمو الخدمة، بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني والاختيار من بين بضعة خيارات – ملابس نسائية أو رجالية؛ في أي موسم هم؛ تصميم ذكي أو غير رسمي؛ عدد القمم والقيعان، ومواعيد الاستلام والعودة. وستكون اختياراتهم في انتظارهم في الفندق، بأسعار تتراوح بين 34 دولارًا و48 دولارًا لكامل فترة الإيجار.

وجميع الملابس إما مملوكة مسبقًا أو يتم الحصول عليها من مخزون الشركة الزائد، على الرغم من أن المستخدمين لا يمكنهم رؤية هذه المعلومات حول اختياراتهم. تم تشغيل الخدمة منذ بداية شهر يوليو، ويوضح موريا أن الاستجابة كانت إيجابية للغاية.

وتابع: “لدينا طلبات من جميع أنحاء العالم وأكثر من 115 دولة في المجمل، على الرغم من أننا لا نقوم بأي نوع من الترويج”، مضيفة أن الولايات المتحدة وأستراليا هما الدولتان اللتان تضمان أكبر عدد من المستخدمين.

ولن يتم الكشف عن التأثير الحقيقي للتجربة إلا في النهاية، بمجرد قيام الخطوط الجوية اليابانية بإحصاء التوفير في الوزن وحساب التخفيض الدقيق في الانبعاثات.

المصدرشبكة سي إن إن ، وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

لماذا تعارض اليابان انضمام السعودية لتحالف الطائرات المقاتلة النفاثة؟

فيديو

وفاء يفتقده كثير من البشر.. ما فعله كلب ما صاحبه أثناء مرضه لا يُصدق!

حياتنا

أشرف حكيمي رفقة فتاة يابانية فائقة الجمال.. هل يستفز هبة عبوك؟ (فيديو)

رياضة

أيوب الحفناوي يحرز ذهبية بطولة العالم في سباق 800 متر سباحة حرة

رياضة

صديقة دوناروما مصدومة بعد تكبيله وضربه على يد عصابة اقتحمت منزلهما

تقارير

امريكا وحربها مع الصين لأجل الرقائق الإلكترونية.. هنري كيسنجر آخر الراكعين..‎

حياتنا

هل فصيلة دمك تؤثر على شخصيتك؟

حياتنا

أول حالة وفاة في العالم.. ماذا تعرف عن فيروس أوز الذي تم اكتشافه في اليابان؟

حياتنا

رغم هوسهم بالطعام.. أسرار غريبة تجعل اليابانيين يحافظون على رشاقتهم ونحافتهم

الهدهد

من اليابان.. إطلالة أنيقة للملكة رانيا وحضور لافت لملك الأردن وولي العهد

الهدهد

توقعات العالم الهولندي تصدق من جديد.. زلزال بقوة 6.1 ضرب هذه الدولة

الهدهد

ظهور كرات حديدية غريبة في صحراء الربع الخالي يثير حيرة السعوديين

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

آيشواريا راي باتشان بالحجاب.. هل اعتنقت “كنة” أميتاب باتشان الإسلام؟ (شاهد)

فيديو مؤثر لضابط ليبي خطف القلوب بسبب ما قاله عن منكوبي درنة

موعد مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد والتشكيلة في الدوري الإسباني

نجلاء المنقوش في أرقى صالون شعر بتركيا تزامنا مع الفيضانات.. وصورة الحارس تفضح المستور

ترتيب الدوري الفرنسي 2023 بعد خسارة باريس سان جيرمان أمام نيس

اعتقال سيدة سورية في تركيا بسبب فيديو مؤثر عن ابنها في المدرسة (شاهد)

آمبر هيرد غاضبة .. إيلون ماسك نشر صورة خاصة لها بزي فاضح أرسلتها له فقط! (شاهد)

“شارلي ابيدو” استغلت زلزل المغرب للرد على محمد السادس لعدم تضامنه معها.. هذا ما فعلته؟

تشكيلة الزمالك ضد أرتا سولار والتوقيت في كأس الكونفيدرالية 2023

تفاصيل لا تصدق لنجاة ليبي وأسرته من كارثة الفيضانات: سيارة باغتتهم على سطح البناية (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC