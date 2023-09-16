السبت, سبتمبر 16, 2023
الرئيسيةالهدهدتفاصيل لا تصدق لنجاة ليبي وأسرته من كارثة الفيضانات: سيارة باغتتهم على...
الهدهد

تفاصيل لا تصدق لنجاة ليبي وأسرته من كارثة الفيضانات: سيارة باغتتهم على سطح البناية (شاهد)

ليبيا تعرضت لفيضانات عنيفة خلفت أضرارا بالغة في مناطق عدة وتحديدا في درنة

كتب خالد السعدي
تفاصيل لا تصدق لنجاة ليبي وأسرته من كارثة الفيضانات: سيارة باغتتهم على سطح البناية
نجاة ليبي وأسرته من كارثة الفيضانات
- Advertisement -

وطن- روى مواطن ليبي، قصة نجاته وأسرته من الفيضانات العنيفة التي اجتاحت منزله وغمرته بالمياه، في مدينة درنة التي تضررت كثيرا من الكارثة.

وقال الشخص الليبي، إن ارتفاع المياه وصل إلى 75 سم، فبادر بالعمل على إخراج أسرته التي تتكون من زوجته وأربعة أبناء.

وأضاف أن المياه اقتحمت طوابق عليا في البناية السكانية، فاصطحب أسرته إلى أعلى سطح المنزل، وحاولوا الاحتماء إلا أن المياه كانت قد غطت ارتفاع المنزل بالكامل.

وفي مشهد مأساوي، كشف المواطن الليبي أنهم فوجئوا بسيارة ترتطم بالمكان الذي كانوا يحتمون به على السطح، حيث تسببت قوة المياه وغزارتها في رفع السيارة لسطح البناية السكنية.

وأشار إلى أنه نجح في إخراج أسرته دون خسائر بينهم، موضحا أن السيارة لا تزال موجودة في البناية، وهي معلقة بين الطوابق، حسبما استعرضها في مقطع الفيديو.

وأوضح أن المياه كانت تغطي بعض أبنائه، فعمل على رفعهم جميعا فوق المياه تواليا، ثم صعدوا عبر قطعة خشبية إلى جزء أعلى من السطح.

- Advertisement -

وأكّد رب الأسرة، أن هذه العملية استغرقت ثلاث ساعات، موضحا أنهم أدوا صلاة الفجر وهم على هذه الوضعية، حتى بدأت المياه في الانحسار، لكن كان متخوفا من سقوط البناية بالكامل بسبب كثرة المياه.

ولفت إلى أنه أحدث كسرا محدودا في الحائط، من أجل سقوط المياه من السطح، كما فتح باب السطح أيضا ما ساهم في نزول المياه للأسفل، موضحا أنه مع انحسار المياه بشكل أكبر، بات يعمل على إنزال أسرته تباعا.

وختم المواطن الليبي: “نصيحة أعطيها لكل مسلم.. والله رأينا العجب.. اجتنبوا الكبائر والربا والزنا وقول الزور.. ما نحن فيه سببه هذه الأمور.. والربا والزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن”.

أوضاع كارثية في درنة الليبية

وتعاني مدينة درنة أوضاعا كارثية بعدما ضربتها فيضانات عنيفة، ما تسبب في مقتل وفقدان الآلاف، في كارثة قالت الأمم المتحدة إنه كان من الممكن تفاديها.

وواجه سكان وفرق إغاثة في مدينة درنة، صعوبة كبيرة في التعامل مع آلاف الجثث التي أعادتها الأمواج لليابسة أو تتحلل تحت الأنقاض بعد أن دمرت الفيضانات المباني وألقت بالكثيرين في البحر.

بدورها، دعت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة أخرى السلطات في ليبيا إلى التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية، قائلة إن هذا قد يتسبب في مشكلات نفسية طويلة الأمد للعائلات أو قد يحدث مخاطر صحية إذا كانت الجثث مدفونة بالقرب من المياه.

فيضانات درنة الكارثية
فيضانات درنة الكارثية

عقود من الفساد وراء المأساة

في السياق، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال“، إن عقودا من الفساد كانت وراء مأساة درنة، حيث انهار سدان كانت مهمتهما حماية المدينة من الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى سيول جرفت المنازل بمن فيها.

وبني السدان في سبعينيات القرن الماضي خلال نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، بمساعدة مهندسين من يوغوسلافيا سابقا، ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين ليبيين أنهما لم يخضعا لأعمال الصيانة منذ أكثر من 20 عاما.

المصدرتويتر، وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

فيديو مؤثر لضابط ليبي خطف القلوب بسبب ما قاله عن منكوبي درنة

الهدهد

نجلاء المنقوش في أرقى صالون شعر بتركيا وصورة الحارس تفضح المستور!

حياتنا

إعصار دانيال يفجع مها المصري بأقرب الناس إليها (شاهد)

تقارير

كارثة ليبيا في صور .. رائحة الموت في كلّ مكان بمدينة درنة المنكوبة (شاهد)

الهدهد

مفاجأة عثر عليها رجال الصاعقة الليبية في درنة بعد الإعصار تثير الضجة (فيديو)

الهدهد

شيخة قطرية تؤدب خليفة حفتر بعد فيضانات ليبيا بتغريدة نارية

الهدهد

فيضانات ليبيا.. فيديو مؤثر للعثور على عائلة كاملة في ‫درنة على قيد الحياة تحت الأنقاض

الهدهد

فرار سكان مبنى من مياه الفيضانات شرقي ليبيا حتى الطابق الخامس (فيديو)

الهدهد

عالم ليبي يفجر مفاجأة حول كارثة درنة.. هل تنبأ بها عام 2022؟

الهدهد

خالد الجندي يشمت بضحايا المغرب وليبيا لترويج مشاريع السيسي

رياضة

مصرع لاعبين ليبيين وفقدان الاتصال بآخرين في إعصار دانيال (صور)

الهدهد

مشهد صادم.. عشرات الجثث لأطفال تطفو على سطح البحر في درنة (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

نسرين طافش بأجرأ إطلالاتها أمام الأهرامات.. فستان أزرق كشف أكثر مما غطى! (شاهد)

لماذا حذف محمد رمضان ما قاله عن السعودية بعد استلام منزله الفخم هناك؟ (فيديو)

سبب وجود جنرال مرتبط بمجموعة فاغنر في الجزائر.. ظهور مثير لـ”جزار إدلب”

آيشواريا راي باتشان بالحجاب .. هل اعتنقت “كنة” أميتاب باتشان الإسلام؟ (شاهد)

هل تعاني من تحضير حقيبة الملابس قبل السفر؟.. شركة طيران تبتكر لك حلا مذهلا

فيديو مؤثر لضابط ليبي خطف القلوب بسبب ما قاله عن منكوبي درنة

موعد مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد والتشكيلة في الدوري الإسباني

نجلاء المنقوش في أرقى صالون شعر بتركيا وصورة الحارس تفضح المستور!

ترتيب الدوري الفرنسي 2023 بعد خسارة باريس سان جيرمان أمام نيس

اعتقال سيدة سورية في تركيا بسبب فيديو مؤثر عن ابنها في المدرسة (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC