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حياتنا

محاكمة فاطمة المؤمن .. القاضي يتنحى لسبب غير متوقع! (شاهد)

قررت المحكمة في أولى جلساتها استمرار حجز فاطمة المؤمن بعد تسببها بوفاة شخصان في حادث مروع

كتب رفيف عبدالله
تنحي القاضي في محاكمة فاطمة المؤمن
الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن
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وطن– كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عن تنحي القاضي في أولى جلسات محاكمة الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن بقضية الحادث المروع الذي تسببت به.

وكتبت مي العيدان عبر حسابها على “انستجرام“: ” في اول جلسات محاكمة الفاشينستا فاطمه المؤمن الخاصة في حادثتها يتنحى القاضي عن القضية”.

مي العيدان تكشف تنحي القاضي في محاكمة فاطمة المؤمن
مي العيدان تكشف تنحي القاضي في محاكمة فاطمة المؤمن

كما تابعت العيدان الحديث حول السبب  لأنه يقرب لأحد ضحايا القضية”.

استمرار حجز فاطمة المؤمن

وكانت المحكمة قد قررت في أولى جلساتها، استمرار حجز فاطمة المؤمن.

ونفى محامي ضحايا حادث الفاشينستا، كل ما تم تداوله حول القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يخص المخدرات.

فيديو حادث فاطمة المؤمن يشير إلأى أنها كانت مخمورة تماما
لحظة تصادم سيارة فاطمة المؤمن بمركبة الضحايا في الكويت

بينما أكد المحامي عبدالله إسكندر أن المحكمة لم تسمح بالاطلاع على ملف القضية حتى هذه اللحظة.

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لا يوجد مخدرات

وكانت شقيقة فاطمة، المحامية مريم المؤمن، قد ادعت أن القضية لا يوجد فيها أي مخدرات. سواء تعاطياً أو حيازة.

كما أكدت مريم المؤمن أن قضية شقيقتها جنحة وليست جناية.

في حين وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد نشرت على حسابها في موقع “إكس“ -تويتر سابقاً- بتاريخ 27 آب أغسطس أنه تقرر- حبس المتهمة المتسببة بالحادث فاطمة المؤمن 10 ايام حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق.

كما تقرر أحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها للمحكمة المختصة.

بيان وزارة الداخلية الكويتية
بيان وزارة الداخلية الكويتية حول حادث سير فاطمة المؤمن

10 تهم موجهة ضد الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن

وبحسب المصدر تم توجيه عدد 10 تهم ضد فاطمة المؤمن وهي:

1.القتل الخطأ

2. الإصابة بالخطأ

3. قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة

4. تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة

5. تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء

6. قيادة مركبة برعونة

7. قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول

8. قيادة مركبة دون حمل ترخيص

9. تسيير مركبة والتسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير

10. إلحاق ضرر بالممتلكات العامة.

بيان وزارة الداخلية الكويتية وجه 10 تهم لفاطمة المؤمن
بيان الداخلية الكويتية
المصدررصد ومتابعة وطن

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