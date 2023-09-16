لماذا تريد السعودية لجمع 11 مليار دولار من قرض مشترك؟

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وطن- ذكرت وكالة “بلومبيرج نيوز” أمس يوم الجمعة أن السعودية تخطط لجمع 11 مليار دولار من قرض مشترك في إطار سعيها لتمويل خططها الاستثمارية.

ويعد هذا القرض إذا تم أكبر قرض في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هذا العام.

وقال التقرير نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر إن وزارة المالية في المملكة عينت البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود ICBC كمنسق ومدير دفاتر للقرض الرئيسي غير المضمون طويل الأجل.

وأضاف التقرير أن القرض لمدة 10 سنوات يقدم سعر فائدة قدره 100 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة – وهو السعر المرجعي المعتاد عند الاقتراض بالدولار.

الدين لمدة 10 سنوات

ووفق المصدر فإن المملكة عينت البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود ICBC ، أكبر بنك في العالم من حيث الأصول، كمنسق ومدير دفاتر للقرض الكبير غير المضمون طويل الأجل وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وذكرت بلومبرج أن البنك الصناعي والتجاري الصيني طلب من البنوك المهتمة الرد قبل منتصف أكتوبر.

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وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر خاص، إن الدين لمدة 10 سنوات يقدم سعر فائدة قدره 100 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة – وهو السعر المرجعي المعتاد عند الاقتراض بالدولار.

خطة اقتصادية طموحة

وشرعت المملكة العربية السعودية، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شخصياً، في تنفيذ خطة اقتصادية طموحة. المعروفة باسم رؤية 2030 والتي تهدف إلى التنويع في قطاعات مثل السياحة، وتطوير مشاريع البنية التحتية الضخمة، وتنمية القطاعين المالي والخاص.

وتم تكليف صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، بتحقيق أهداف رؤية 2030، والتي تتطلب استثمارات بالمليارات.

ويمثل القرض علامة فارقة بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة

وسيتم استخدام عائدات القرض للأغراض العامة للشركة. ومن المتوقع أن يحصل الصندوق على عشرات المليارات من الدولارات من بيع جزء أو كل حصته في شركة البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى أرامكو السعودية. وشركة سابك المدرجة في الرياض، وهي رابع أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم، مملوكة بنسبة 70 في المائة لصندوق الاستثمارات العامة، وتبلغ قيمتها السوقية 98 مليار دولار.

عشرات المليارات

ووفق شبكة bnn سيتم استخدام عائدات القرض للأغراض العامة للشركة. ومن المتوقع أن يحصل الصندوق على عشرات المليارات من الدولارات من بيع جزء أو كل حصته في شركة البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى أرامكو السعودية. وشركة سابك المدرجة في الرياض، وهي رابع أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم، مملوكة بنسبة 70 في المائة لصندوق الاستثمارات العامة، وتبلغ قيمتها السوقية 98 مليار دولار.

خطط للتحول الاقتصادي

وكان الحجم الإجمالي للقرض أعلى مما كان مخططا له في البداية بسبب الاهتمام القوي من البنوك والتسعير المناسب.

ويعمل جمع الديون على تنويع مصادر تمويل صندوق الاستثمارات العامة، والتي كانت في الماضي عبارة عن ضخ رأس المال وتحويل الأصول من الحكومة بالإضافة إلى أرباح الاستثمارات القائمة.

ويعد القرض بقيمة 11 مليار دولار خطوة مهمة نحو خطط التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. وهي تسعى إلى تعزيز قوتها لتمويل خطط التحول الاقتصادي في المملكة. ولم يعلق كل من وزارة المالية السعودية والبنك الصناعي والتجاري الصيني بعد على القرض.