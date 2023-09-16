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فيديو مؤثر لضابط ليبي خطف القلوب بسبب ما قاله عن منكوبي درنة

تعاني مدينة درنة أوضاعا كارثية بعدما ضربتها فيضانات عنيفة ما تسبب في مقتل وفقدان الآلاف

كتب خالد السعدي
فيديو مؤثر لضابط ليبي خطف القلوب بسبب ما قاله عن منكوبي درنة
ضابط ليبي يوبخ عدد من التجار
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وطن- انتشر مقطع فيديو، يُظهر انفعال ضابط شرطة ليبي على عدد من التجار في ظل أهوال الكارثة الإنسانية التي شهدتها مدينة درنة بعد غرقها بالفيضانات.

وشوهد الضابط، في مقطع الفيديو، وهو يوبخ التجار، وانتقدهم بسبب رفع الأسعار بكل كبير، متوعدا بمعاقبة كل من يرفع الأسعار من التجار.

واحتد الضابط الليبي، على التجار الذين يرفعون الأسعار دون مراعاة الوضع الإنساني المروع لأهالي مدينة درنة، الذين يعيشون وضعا صعبا وفقدوا عقولهم جراء الفاجعة.

أوضاع كارثية في درنة الليبية

وتعاني مدينة درنة أوضاعا كارثية بعدما ضربتها فيضانات عنيفة،ما تسبب في مقتل وفقدان الآلاف، في كارثة قالت الأمم المتحدة إنه كان من الممكن تفاديها.

تعتبر مدينة درنة هي الأكثر تضررا من إعصار دانيال
تعتبر مدينة درنة هي الأكثر تضررا من إعصار دانيال

وواجه سكان وفرق إغاثة في مدينة درنة، صعوبة كبيرة في التعامل مع آلاف الجثث التي أعادتها الأمواج لليابسة أو تتحلل تحت الأنقاض بعد أن دمرت الفيضانات المباني وألقت بالكثيرين في البحر.

بدورها، دعت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة أخرى السلطات في ليبيا إلى التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية، قائلة إن هذا قد يتسبب في مشكلات نفسية طويلة الأمد للعائلات أو قد يحدث مخاطر صحية إذا كانت الجثث مدفونة بالقرب من المياه.

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فيضانات درنة الكارثية
فيضانات درنة الكارثية

عقود من الفساد وراء المأساة

في السياق، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال“، إن عقودا من الفساد كانت وراء مأساة درنة، حيث انهار سدان كانت مهمتهما حماية المدينة من الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى سيول جرفت المنازل بمن فيها.

وبني السدان في سبعينيات القرن الماضي خلال نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، بمساعدة مهندسين من يوغوسلافيا سابقا، ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين ليبيين أنهما لم يخضعا لأعمال الصيانة منذ أكثر من 20 عاما.

المصدرتويتر، وطن

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