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سلطنة عُمان.. حرائق متزامنة في منازل عدة بقرية حلة الحصن دون سبب والسلطات تتدخل (شاهد)

الحرائق التي اشتعلت في العديد من المنازل بقرية حلة الحصن بولاية الخابورة كانت بسبب اشتعال أسلاك مراوح السقف

كتب سالم حنفي
سلطنة عُمان.. حرائق متزامنة في منازل عدة بقرية حلة الحصن دون سبب والسلطات تتدخل
احتراق أسلاك المراوح المعلقة في السقف
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وطن- وجه أهالي قرية حلة الحصن بولاية الخابورة العمانية نداء استغاثة للسلطات للتدخل في معرفة أسباب احتراق أسلاك المراوح المعلقة في السقف وتسببها في احتراق بعض المنازل في القرية دون معرفة السبب.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها حسابات إخبارية تعرض بعض المنازل للاحتراق بسبب الامر نفسه، مما أثار العديد من التساؤلات.

آراء المتابعين فيما حدث

ورأى متابعون أن هذه الحرائق حدثت بسبب اعتماد أصحاب المنازل على شراء أدوات كهربائية مقلدة، مما سجعلها غير قادرة على تحمل شدة التيار.

وأشار البعض إلى ان هذه الحوادث تحدث نتيجة الاعتماد على نفس عامل الكهرباء ونفس المقاول في نفس المنطقة، مما يجعله يكرر نفس الخطأ في اكثر من منزل.

وعلى الجانب الآخر، أشار البعض إلى أن سبب اشتعال المراوح وتسببها في الحرائق يعود للكهرباء ولا علقة له بالمقاول، نظرا لارتفاع شدة التيار وانخفاضه بشكل متكرر.

احتراق أسلاك المراوح المعلقة في السقف وتسببها في احتراق بعض المنازل
احتراق أسلاك المراوح المعلقة في السقف وتسببها في احتراق بعض المنازل

السلطات تستجيب

ومع تداول مقاطع الفيديو، كشفت صفحة “اخبار الخابورة” على منصة “X” (تويتر سابق)، بأن الدفاع المدني والإسعاف بمركز شرطة الخابورة استجابوا للاستغاثات التي أطلقت.

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وأكدت على قيام المختصين بزيارة بعض المنازل وأخذ عينات من الحرائق لتحليلها ومعرفة الأسباب .

الدفاع المدني والإسعاف بمركز شرطة الخابورة استجابوا للاستغاثات
الدفاع المدني والإسعاف بمركز شرطة الخابورة استجابوا للاستغاثات
المصدرتويتر، وطن

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