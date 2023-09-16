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سبب وجود جنرال مرتبط بمجموعة فاغنر في الجزائر.. ظهور مثير لـ”جزار إدلب”

سوروفيكين أشرف على القوات الروسية داخل وخارج سوريا من عام 2017 إلى عام 2020.

كتب خالد السعدي
سبب وجود جنرال مرتبط بمجموعة فاغنر في الجزائر.. ظهور مثير لـ
الجنرال سيرغي سوروفيكين
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وطن- تواجد القائد العام السابق للقوات الجوية الروسية الجنرال سيرغي سوروفيكين، المرتبط بمجموعة فاغنر شبه العسكرية، في دولة الجزائر ، بحسب صور نشرتها عدة قنوات روسية على تطبيق التلغرام.

وتمت إزالة سوروفيكين من منصبه قبل يوم واحد من حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، ويعتقد أن الاثنين كانا قريبين، وكان من المعروف أن سوروفيكين يدعم عمليات الجيش الروسي في أوكرانيا.

وفي يونيو / حزيران، قاد بريغوجين مقاتليه في تمرد قصير الأمد ضد القيادة العسكرية الروسية، التي كان على خلاف معها منذ فترة طويلة بسبب الخلافات حول كيفية مواصلة الحرب في أوكرانيا. أخذ بريغوجين آلاف المقاتلين إلى ضواحي موسكو قبل أن يعلنه فلاديمير بوتين خائنًا ويعود أدراجه “لتجنب إراقة الدماء”.

بعد التمرد الفاشل، انتشرت شائعات حول مصير سوروفيكين، الذي قيل إنه تم اعتقاله. وبينما فقد منصبه كرئيس للقوات الجوية الروسية، فقد حافظ على رتبته.

قائد فاغنر يفغيني بريغوجين
قائد فاغنر يفغيني بريغوجين

سوروفيكين في الجزائر

ولا يُعرف ما وراء زيارته للجزائر. ومع ذلك، في صورة واحدة على الأقل، يمكن رؤيته وهو يلقي محاضرة في قاعة تبدو رسمية على ما يبدو، مع وجود الأعلام الجزائرية في الخلفية والقاعة مكتظة بالعشرات من الأشخاص، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.

وفي صورة أكثر رسمية ، يمكن رؤية سوروفيكين في مسجد عبد الحميد بن باديس في مدينة وهران الساحلية غرب الجزائر.

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وتُظهر الصور سوروفيكين، وهو ذو لحية خفيفة رياضية وبذلة باللون البيج، يتم عرضها حول المسجد وتقديمها مع القرآن.

الجنرال سيرغي سوروفيكين في مسجد عبد الحميد بن باديس في مدينة وهران الساحلية بالجزائر
الجنرال سيرغي سوروفيكين في مسجد عبد الحميد بن باديس في مدينة وهران الساحلية بالجزائر

أول ظهور للجنرال سوروفيكين

وشوهد سوروفيكين علنًا لأول مرة منذ تمرد فاغنر المجهض في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت قناة تليغرام التي تديرها كسينيا سوبتشاك في 5 سبتمبر/أيلول: “الجنرال سيرجي سوروفيكين خارج البلاد. حي، وبصحة جيدة، في المنزل، مع عائلته، في موسكو“.

وقبل ذلك، كانت آخر مرة شوهد فيها سوروفيكين علنًا في مقطع فيديو أثناء التمرد وهو يحث قوات فاغنر على وقف عملهم.

رجل روسيا للحرب

وقال المدون العسكري الروسي سيرغي كولياسنيكوف، متحدثاً إلى موقع روسي على شبكة الإنترنت بعد الصور من الجزائر، إنه إذا أرادت وزارة الدفاع الروسية إقالة سوروفيكين، فيمكنها فعل ذلك.

وقال كولياسنيكوف: “رأيي الشخصي هو أنه ربما يكون هذا هو الشخص الوحيد، سوروفيكين، الذي أخرج روسيا بالفعل من مواقف صعبة للغاية عدة مرات، بما في ذلك في أوكرانيا”.

وفي أكتوبر من العام الماضي، وفي أعقاب سلسلة من الانتكاسات الكبرى في ساحة المعركة في أوكرانيا، عينت وزارة الدفاع الروسية سوروفيكين قائدا عاما للقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا.

خلال فترة ولايته القصيرة في إدارة الحرب في أوكرانيا، كان لسوروفيكين الفضل في استقرار المواقع العسكرية الروسية التي كانت تنهار في ظل التقدم الأوكراني.

بوتين يعين الجنرال سيرجي سوروفكين قائدا للعملية العسكرية في أوكرانيا
بوتين يعين الجنرال سيرجي سوروفكين قائدا للعملية العسكرية في أوكرانيا

جنرال بخبرات واسعة

ويعد سوروفيكين من قدامى المحاربين الذين شاركوا في الحرب السوفييتية في أفغانستان في أواخر الثمانينيات، فضلاً عن خبرته القتالية في كل من حربي الشيشان في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما أدى إلى اكتسابه سمعة سيئة السمعة وعديمة الرحمة.

كما أشرف على القوات الروسية في سوريا داخل وخارج سوريا من عام 2017 إلى عام 2020. في ذلك الوقت، وصفت هيومن رايتس ووتش القادة الروس مثل سوروفيكين بأنهم يتحملون المسؤولية الأكبر عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال هجوم إدلب 2019-2020.

المصدرموقع ميدل إيست آي ، وطن

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