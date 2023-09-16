السبت, سبتمبر 16, 2023
الرئيسيةالهدهدزيارة مفاجئة لجنرال يوم القيامة " إلى الجزائر فماذا ذهب يفعل
الهدهد

زيارة مفاجئة لجنرال يوم القيامة ” إلى الجزائر فماذا ذهب يفعل

عاد الجنرال الروسي البارز سوروفيكين إلى الأنظار بعد اختفائه في أعقاب محاولة التمرد التي قامت بها مجموعة فاغنر المرتزقة في يونيو.

كتب خالد الأحمد
جنرال يوم القيامة الجنرال الروسي سوروفيكين
- Advertisement -

وطن- في زيارة مفاجئة وغير متوقعة وصل الجنرال الروسي سوروفيكين إلى الجزائر برفقة وفد من وزارة الدفاع مما أطلق العنان للتساؤلات حول طبيعة وأهداف هذه الزيارة للجنرال الذي يلقبه الكثيرون بـ”جنرال يوم القيامة” لأساليبه القاسية والوحشية في إدارة المعارك العسكرية في أوكرانيا وسوريا .

فيما بدا أنها عودة إلى مزاولة مهامه الرسمية بعد دخوله دائرة الشكوك فيما يتعلق بتمرد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في يونيو حزيران.

وعاد الجنرال الروسي البارز إلى الأنظار بعد اختفائه في أعقاب محاولة التمرد التي قامت بها مجموعة فاغنر المرتزقة في يونيو.

في مسجد عبد الحميد بن باديس

وظهر سوروفيكين في صور ومقاطع فيديو نشرتها صفحة مسجد عبد الحميد بن باديس الواقع في حي جمال الدين بمدينة وهران الساحلية الجزائرية التقطتها وسائل إعلام روسية الجمعة مع إمام المسجد “أبو عبد الله زيبار” في حديقة المسجد وحولهما ضباط روس يرتدون الزي العسكري فيما ظهرا في صورة أخرى داخل المسجد وأمامهما نسخة من القرآن الكريم.

وجاء في التعليق الموجود على الصور: “زيارة وفد روسي رفيع المستوى إلى الجامع الرئيسي القطب عبد الحميد بن باديس وكان في استقبالهم السيد مدير الشؤون الدينية والأوقاف والسيد إمام الجامع الرئيسي حيث زاروا مرافق المسجد وأبدوا إعجابهم”.

- Advertisement -
زيارة وفد روسي رفيع المستوى إلى الجامع الرئيسي القطب عبد الحميد بن باديس
زيارة وفد روسي رفيع المستوى إلى الجامع الرئيسي القطب عبد الحميد بن باديس

وسوروفيكين، الملقب في الإعلام الروسي بالجنرال “هرمجدون” لاشتهاره باستخدام أسلوب التفجيرات المكثفة خلال تدخل روسيا في الحرب الأهلية في سوريا، ترأس لفترة وجيزة حملة روسيا في أوكرانيا العام الماضي قبل خفض رتبته في يناير كانون الثاني.

وكثرت التكهنات حول مكان وجوده بعد اختفائه من الحياة العامة في أعقاب تمرد فاجنر الفاشل في يونيو.
وخلال تمرد فاغنر الذي استمر 24 ساعة، أصدر سوروفيكين نداء بالفيديو قائلاً: “نحن دم واحد. نحن مقاتلون. أنا أحثك على التوقف.

وأضاف في ذلك الوقت: “قبل فوات الأوان، عليكم الانصياع لإرادة وأوامر رئيس روسيا المنتخب”.

زيارة مفاجئة لجنرال يوم القيامة سيرجي سوروفيكين إلى الجزائر
زيارة مفاجئة لجنرال يوم القيامة سيرجي سوروفيكين إلى الجزائر

كان يعرف بأمر تمرد فاغنر

وأفادت وسائل إعلام غربية أن المخابرات الأمريكية تعتقد أنه كان يعرف بأمر التمرد سلفا. ومثل التمرد أكبر تحد لحكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال 24 سنة في السلطة.

وتم فصل سوروفيكين القائد السابق لقوات الفضاء الروسية (VKS) من الجيش الروسي بسبب صلاته بمحاولة التمرد

وفي 11 سبتمبر، تم تعيين سوروفيكين رئيسًا للجنة التنسيق للدفاع الجوي التابعة لمجلس وزراء دفاع رابطة الدول المستقلة (CIS).

ومن أكتوبر 2022 إلى يناير 2023، تولى قيادة المجموعة المشتركة للقوات الروسية في أوكرانيا، ومن 11 يناير 2023، شغل منصب نائب القائد.

وأثناء تمرد فاغنر في 23-24 يونيو 2023، سجل سوروفيكين رسالة فيديو للمرتزقة، يدعوهم فيها إلى العودة إلى أماكن انتشارهم. وبعد ذلك لم يظهر أمام أعين الجمهور. باستثناء ظهوره لمرة واحدة أمام منزله في موسكو
وفي 13 يوليو، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ، نقلًا عن مصادر، أن المخابرات الروسية اعتقلت ما لا يقل عن 12 ضابطًا عسكريًا رفيع المستوى، بما في ذلك الجنرال سيرجي سوروفيكين، فيما يتعلق بتمرد يفغيني بريجوزين، وأن 15 ضابطًا قد تم إيقافهم عن العمل أو فصلهم من العمل .

في 22 أغسطس، أقال الدكتاتور الروسي فلاديمير بوتين الجنرال سيرجي سوروفيكين من منصب قائد القوات الجوية الفضائية الروسية.

ونقلت صحيفة “برافدا” الروسية عن تقارير إعلامية قولها أن المخابرات الروسية المضادة اعتقلت سوروفيكين فيما يتعلق بالتمرد الذي قاده يفغيني بريجوزين، الذي كان معروفًا بعلاقته بالجنرال.

في 5 سبتمبر، أفيد أنه تم إطلاق سراح سيرجي سوروفيكين بعد عدة أيام من وفاة زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريجوزين في حادث تحطم طائرة.

الجنرال سيرغي سوروفيكين في مسجد عبد الحميد بن باديس في مدينة وهران الساحلية بالجزائر
الجنرال سيرغي سوروفيكين في مسجد عبد الحميد بن باديس في مدينة وهران الساحلية بالجزائر

في 6 سبتمبر، اختفت صفحة تحتوي على معلومات عن الجنرال سيرجي سوروفيكين، القائد السابق لقوات الفضاء الروسية، من الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية.

وفي مساء يوم 23 أغسطس، تحطمت طائرة صغيرة في منطقة تفير أوبلاست الروسية. وقالت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية إن يفغيني بريغوزين، زعيم مجموعة فاغنر، تم إدراجه على أنه كان على متن الطائرة .

في 13 يوليو، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ، نقلًا عن مصادر، أن المخابرات الروسية اعتقلت ما لا يقل عن 12 ضابطًا عسكريًا رفيع المستوى، بما في ذلك الجنرال سيرجي سوروفيكين، فيما يتعلق بتمرد يفغيني بريجوزين، وأن 15 ضابطًا قد تم إيقافهم عن العمل أو فصلهم من العمل .

في 22 أغسطس، أقال الدكتاتور الروسي فلاديمير بوتين الجنرال سيرجي سوروفيكين من منصب قائد القوات الجوية الفضائية الروسية. وتقول تقارير إعلامية إن المخابرات الروسية المضادة اعتقلت سوروفيكين فيما يتعلق بالتمرد الذي قاده يفغيني بريجوزين، الذي كان معروفًا بعلاقته بالجنرال.

في 5 سبتمبر، أفيد أنه تم إطلاق سراح سيرجي سوروفيكين بعد عدة أيام من وفاة زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريجوزين في حادث تحطم طائرة.

في 6 سبتمبر، اختفت صفحة تحتوي على معلومات عن الجنرال سيرجي سوروفيكين، القائد السابق لقوات الفضاء الروسية، من الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية.

المصدريوتيوب، صحيفة "برافدا" الروسية، صحيفة وول ستريت جورنال، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

سبب وجود جنرال مرتبط بمجموعة فاغنر في الجزائر.. ظهور مثير لـ”جزار إدلب”

الهدهد

“كيم جونغ أون لا يثق ببوتين”.. وجه طلباً غريباً لمساعديه في روسيا (فيديو)

الهدهد

قطار خلفه وآخر أمامه.. غرائب وعجائب قطار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (فيديو)

تقارير

لماذا امتدح الرئيس بوتين وقبله ميدفيديف الأمريكي إيلون ماسك ووصفوه بالمتميز؟ (فيديو)

الهدهد

معتز مطر يهاجم نظام محمد السادس ويتهمه بخيانة أرواح متضرري الزلزال!

الهدهد

المخزن يقتل شعبه.. تفاعل جزائري واسع مع رفض المغرب تلقي المساعدات بعد الزلزال

الهدهد

زلزال المغرب كشف عمق الأزمة بين البلدين..الطائرات الإماراتية تتحاشى الأجواء الجزائرية (شاهد)

الهدهد

أول رحلة له منذ سنوات.. سجادة حمراء لاستقبال زعيم كوريا الشمالية “كيم جونغ أون” في روسيا (فيديو)

تقارير

رفض المساعدة الجزائرية والتونسية بعد الزلزال.. ما الذي خسره المغرب؟

الهدهد

بينها سلطنة عمان.. مقترح روسي لإلغاء التأشيرات السياحية عن 4 دول عربية

الهدهد

زلزال المغرب أكبر من مجرد هزة أرضية.. كيف زلزل نظريات علماء الجيولوجيا؟

الهدهد

صور نشرها حفيظ دراجي تظهر تضامنا جزائريا مع ضحايا زلزال المغرب رغم الخلافات التاريخية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

يُدر عليها الملايين .. من هي الدولة العربية التي تتصدر دول المنطقة في إنتاج زيت الزيتون؟

هل سيمنع نجلا مبارك من الترشح للانتخابات الرئاسية؟

تسريبات سجون مصر .. من هم ابرز المعتقلين الذين ظهروا في مقاطع الفيديو؟؟

تقرير طبي يكشف مفاجآت في جريمة قتل أم مصرية لابنها وأكل جثته

نسرين طافش بأجرأ إطلالاتها أمام الأهرامات.. فستان أزرق كشف أكثر مما غطى! (شاهد)

لماذا حذف محمد رمضان ما قاله عن السعودية بعد استلام منزله الفخم هناك؟ (فيديو)

سبب وجود جنرال مرتبط بمجموعة فاغنر في الجزائر.. ظهور مثير لـ”جزار إدلب”

آيشواريا راي باتشان بالحجاب .. هل اعتنقت “كنة” أميتاب باتشان الإسلام؟ (شاهد)

هل تعاني من تحضير حقيبة الملابس قبل السفر؟.. شركة طيران تبتكر لك حلا مذهلا

فيديو مؤثر لضابط ليبي خطف القلوب بسبب ما قاله عن منكوبي درنة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC