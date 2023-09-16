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زغرودة شاكيرا تشعل حفل جوائز ” MTV Awards” وتثير حماس مشاهير العالم (شاهد)

شاكيرا خلال الحفل حصلت على جائزة Video Vanguard Award المرموقة، مما يجعلها أول فنانة من أمريكا الجنوبية تحصل عليها

كتب سالم حنفي
زغرودة شاكيرا تشعل حفل جوائز
شاكيرا
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وطن- بعد أدت عرضا بالرقص الشرقي برفقة السكاكين، أشعلت المغنية الكولومبية الشهيرة “شاكيرا” مسرح حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards الذي حضره أكثر مشاهير العالم بعد أن قامت بأداء الـ”زغرودة” المرتبطة بالثقافة العربية.

وبينما كانت تؤدي عرضها المثير الذي أدت خلاله الكثير من أغانيها الرائعة والجميلة، فاجأت “شاكيرا” الحضور بالزغرودة، لتشعل المسرح مجددا وتحيي حماس الحضور الذين بدوا متفاعلين بشكل كبير جدا مع ما تقدمه.

وصلة رقص شرقي بالسكاكين

وكانت “شاكيرا” قد قدمت عرضا فريدا من نوعه خلال حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards، لا سيما تقديمها وصلة رقص شرقي حاملة بيديها زوجا من السكاكين.

وأثار ذلك العرض تفاعلا واسعا بين الحضور من مشاهير العالم.

شاكيرا برفقة أبنائها

وحضرت “شاكيرا” حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards ، بجانب طفليها ساشا 8 سنوات، وميلانو 10 سنوات، الذين تشاركهما مع زوجها السابق جيرارد بيكيه.

شاكيرا وطفليها
شاكيرا وطفليها

شاكيرا تؤدي افضل أغانيها

وبدأت شاكيرا عرضها في الحفل بأغنيتها الناجحة التي تصدرت القائمة عام 2009 بعنوان “She Wolf”.

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كما قامت بتكرار لحظات من الفيديو الموسيقي الخاص بها، وأظهرت مرونتها وخفة حركتها.

شاكيرا تعزف على الجيتار

وخلال العرض أيض، أخرجت شاكيرا جيتارًا كهربائيًا لتمزيقه في رسالة لنسيانها حياتها الماضية، طوال مما دفع الجمهور إلى تصفيق حاد.

شاكيرا تعزف على الجيتار
شاكيرا تعزف على الجيتار
المصدرانستغرام - وطن - مواقع الكترونية

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