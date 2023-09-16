اتحاد العاصمة الجزائري يُتوج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي المصري (شاهد)

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وطن- تُوج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي 2023، بعد فوزه على الأهلي المصري بهدف نظيف دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة الأفريقية التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (الملك فهد الدولي) في المملكة العربية السعودية.

وسجل اتحاد العاصمة هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل مرمى الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في الدقيقة ال43، عن طريق اللاعب زين الدين بلعيد من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

كما وجاءت ركلة الجزاء التي ترجمت إلى هدف غالي من قبل فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفيدرالية، بعد عرقلة لاعب الأهلي محمد هاني أحد لاعبي الفريق المنافس داخل منطقة الجزاء، ليحتسبها حكم المباراة بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR).

تتويج اتحاد العاصمة بكأس السوبر الأفريقي 2023

ورغم خسارة الأهلي المصري كأس السوبر الأفريقي لهذا الموسم أمام اتحاد العاصمة الجزائري، إلا أنه كان متفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 12 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 64%.

على عكس اتحاد العاصمة الجزائري الفائز باللقب الذي وصلت عدد تسديداته إلى 7 تسديدات، كما والاستحواذ على الكرة في المباراة بنسبة 36% في المباراة.

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تشكيلة الأهلي المصري ضد اتحاد العاصمة

ولعب المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي 2023، بتشكيلة أساسية كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع الأهلي المصري: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، رضا سليم.

مركز الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، أليو ديينغ.

وسيلتقي فريق الأهلي المصري من أجل الدفاع عن لقبه أمام المصري البورسعيدي، في افتتاح أولى جولات منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء.

بينما سيواجه اتحاد العاصمة الجزائري نظيره الفتح الرباطي، في الدور التمهيدي الثاني من كأس الاتحاد الأفريقي 2023، في ال23 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.