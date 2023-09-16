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إعصار دانيال يفجع مها المصري بأقرب الناس إليها (شاهد)

كشفت مها المصري أن نجل شقيقتها ليس لاجئاً سورياً بل هو مواطن ليبي وأوضحت ما حدث في آخر اتصال بينهما

كتب رفيف عبدالله
إعصار دانيال يفجع مها المصري بأقرب الناس إليها بعد فقدان ابن شقيقتها وعائلته في درنة
الفنانة السورية مها المصري
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وطن– أطلقت الفنانة السورية مها المصري، نداء استغاثة عبر صفحاتها على مواقع التواصل، بعد فقدان ابن شقيقتها زوجته وأولادهما، في ليبيا بعد إعصار “دانيال” المدمر.

ونشرت مها المصري صوراً عبر حسابها على “فيسبوك“، لابن شقيقتها وعائلته. وعلقت: “أبن أختي وزوجتو وأولاده مفقودين في درنة .. سكان مدينة قديمة بقرب من سوق ظلام وكنيسة”.

نداء استغاثة مها المصري لمساعدتها في البحث عن ابن شقيقتها وعائلته في درنة
نداء استغاثة مها المصري

وتابعت: ” يلي بيعرف أي شي عنهن يبعتلنا.. اسمو فتح الله منصف بن طاهر.. يارب يرجعوا بخير وسلامة”.

نجل شقيقة مها المصري المفقود في إعصار دانيال ليس لاجئاً سورياً

وأعطت الفنانة السورية لمتابعيها المزيد من التفاصيل عبر التعليقات، مطالبةً الجمهور بالنشر على أوسع نطاق للبحث عنهم.

مها المصري إعصار دانيال
أعطت الفنانة المزيد من التفاصيل

وكشفت الفنانة السورية أن نجل شقيقتها ليس لاجئاً سورياً، بل هو مواطن ليبي.

وقالت في تصريحات لوسائل إعلامية: “فتح الله منصف ابن شقيقتي ليس لاجئاً سورياً، فشقيقتي متزوجة من والده الليبي منذ حوالي 44 عاماً.. وكانوا كلهم يعيشون معاً في مدينة درنة”.

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في عداد المفقودين

وتابعت: “ابن شقيقتي بات في عداد المفقودين مع زوجته وأولاده الخمسة.. وكانت آخر مكالمة هاتفية معه قبيل انهيار سد درنة بنصف ساعة”.

فتح الله منصف بن طاهر ابن شقيقة مها المصري
فتح الله منصف بن طاهر ابن شقيقة مها المصري

وكشفت مها أن شقيقتها وزوجها بخير، على الرغم من أنهما يعيشان مع فتح الله في منزل واحد.

وتابعت مها المصري: “شقيقتي كانت مع زوجها في بنغازي.. وإعصار دانيال حال دون عودتهما إلى درنة”.

أبناء فتح الله مفقودين أيضا في الاعصار
أبناء فتح الله مفقودين أيضا

فتح الله منصف بن طاهر

وتعيش عائلة الفنانة قلقاً بالغاً بسبب عدم وجود أي معلومات عن ابن شقيقتها فتح الله منصف بن طاهر المفقد في إعصار دانيال المدمر.

وحول آخر التطورات، أجابت الفنانة السورية: “لا أخبار حتى الآن عن نجل شقيقتي رغم مناشداتنا على فيسبوك.. ولا نعرف إذا ما كان قد جرفه السيل”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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