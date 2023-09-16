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آمبر هيرد غاضبة .. إيلون ماسك نشر صورة خاصة لها بزي فاضح أرسلتها له فقط! (شاهد)

آمبر هيرد ليست سعيدة بالصورة التي تم مشاهدتها على حساب إيلون ماسك أكثر من 16 مليون مرة

كتب رفيف عبدالله
إيلون ماسك نشر صورة خاصة للنجمة آمبر هيرد اثارت غضبها
النجمة الأمريكية آمبر هيرد وإيلون ماسك
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وطن– استشاطت النجمة الأمريكية آمبر هيرد غضباً، بسبب الصورة التي نشرها لها صديقها السابق إيلون ماسك، وهي ترتدي زياً تنكرياً.

حيث قام رجل الأعمال البالغ من العمر 57 عامًا، والذي واعد هيرد من عام 2017 إلى عام 2018، مؤخرًا بنشر صورة آمبر وهي ترتدي زي شخصية ألعاب فيديو في ملفه الشخصي على تطبيق X.

آمبر هيرد وشخصية ميرسي

يقال إن آمبر هيرد، قامت بعمل زي يعتمد على شخصية “ميرسي”، من لعبة “أوفر ووتش”. وذلك بعد أن ادعى إيلون ماسك أن آمبر ذكرته بها.

انتقل ماسك إلى موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، لنشر صورة لممثلة “أكوامان” وهي ترتدي الزي أمام متابعيه البالغ عددهم 156 مليونًا.

صورة آمبر هيرد التي نشرها إيلون ماسك
صورة آمبر هيرد التي نشرها إيلون ماسك

تمت مشاهدة الصورة أكثر من 16 مليون مرة. ولكن وفقًا لصحيفة “الصفحة السادسة“، فإن أمبر ليست سعيدة بنشر الصورة.

“صورة خاصة”

وبحسب ما ورد قال مصدر إن هيرد “لم تمنح الإذن لإيلون باستخدام الصورة”. وكان المقصود من اللقطة أن تكون “خاصة”.

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في الصورة، يمكن رؤية آمبر وهي ترتدي صدرية بيضاء على شكل مشد مع لوحات بيضاء كبيرة على الجانب.

شخصية ميرسي في أوفرووتش
شخصية ميرسي في أوفرووتش

غطت قطعة من القماش الأصفر ساقيها بينما يمكن رؤية زوج من الأجنحة الكبيرة باللون الأبيض والرمادي والأصفر مثبتة على ظهرها.

أزياء آمبر

ارتدت أمبر قلادة سوداء سميكة حول رقبتها وأشرطة متطابقة فوق كتفيها بينما كانت تقف ويداها على جانبيها، مغطاة بأكمام بيضاء وحمراء.

ارتدت هيرد هالة ذهبية كبيرة على رأسها وحدقت في الكاميرا، ويبدو أنها كانت تضع القليل من الماكياج.

وتركت نجمة هوليوود خصلات شعرها الأشقر المميزة في تجعيدات صغيرة منسدلة أمام وجهها بينما كانت واقفة في مكانها من أجل التقاط الصورة.

في السيرة الذاتية الجديدة لـ ماسك، والتي تحمل عنوان إيلون ماسك، تطرق قسم إلى أزياء “آمبر أوفرووتش”.

شهران من أجل إسعاد ماسك

وجاء في نصها: “أخبرها أنها تذكره بميرسي، شخصيته المفضلة في لعبة الفيديو أوفرووتش. لذا، أمضت آمبر شهرين في تصميم وتكليف زي من الرأس إلى أخمص القدمين حتى تتمكن من لعب الأدوار نيابة عنه”.

آمبر هيرد
إيلون ماسك

رد ” ماسك ” على تغريدة تشير إلى المقطع المحدد من كتابه وكتب: “لقد ارتدت زي ميرسي. كان رائعا.”

ثم شارك إيلون صورة أمبر وهي ترتدي زي الشخصية.

المصدرpagesix - ترجمة وتحرير وطن

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