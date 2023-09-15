الجمعة, سبتمبر 15, 2023
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“هيئة الترفيه مخترقة”.. سعوديون يهاجمون روان بن حسين بسبب دعوة مزعومة لموسم الرياض

ترددت أنباء عن دعوة عارضة الأزياء الكويتية روان بن حسين لإحياء فعاليات في موسم الرياض ما أثار غضب مغردين سعوديين وصفوها بالمنحلة داعين لعدم استقبالها لإساءاتها للمملكة "حسب وصفهم"

كتب محمد أمين ميرة
الكويتية روان بن حسين
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وطن- بعد أسابيع من مسلسل “ذهبت مع الماء” الذي أثارت به الجدل في السعودية تعرضت الفنانة والفاشنيستا الكويتية روان بن حسين لهجوم لاذع في منصات التواصل ووسم يشير لعدم الترحيب بها في فعاليات موسم الرياض بعد تردد أنباء تفيد بدعوتها إليه.

وانتشر وسم روان بن حسين غير مرحب بها عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً) وأكد فيه المتابعون رفضهم لأي دعوة توجه للفاشنيستا الكويتية بسبب إساءاتها المتكررة للمملكة حسب وصفهم.

وكان آخر توتر أثارته بن حسين مع السعوديين حين علقت على الانتقادات الموجهة لمسلسلها “ذهبت مع الماء” وأنباء حذفه من نتفلكس لترد الفنانة الكويتية بأنها لاتكترث للانتقادات التي تهدف لهدم العمل وأبطاله وبالمقابل تهتم لوجهات النظر البناءة حسب وصفها.

ضجة دعوة روان بن حسين

ورصدت (وطن) العديد من الآراء عبر منصات التواصل حول دعوة روان بن حسين لفعاليات موسم الرياض بين من شكك بالأنباء ومن هاجم الفنانة الكويتية داعياً لعدم استقبالها ورفض تلك الدعوة لأسباب مختلفة تتعلق بالفاشنيستا.

وسم روان بن حسين غير مرحب بها عبر منصة إكس
وسم روان بن حسين غير مرحب بها عبر منصة إكس

وكتبت دانا معلقة: “يجب أن لايمر الأمر بدون محاسبة وإقالة كل من سمح بدعوتها اساءت لبنات وأبناء الوطن والحكومة وشككت بنزاهتهم ومع ذلك تُمجد ويكتب عنها المُلهمه والمبدعه”.

تعليق دانا بمحاسبة كل من يسئ لبنات الوطن
تعليق دانا بمحاسبة كل من يسئ لبنات الوطن

وبلهجة شديدة أشارت المغردة إلى اختراق الإعلام وهيئة الترفيه بالقول: “خلال السنوات الماضية كان إعلامنا مُخترق وإلى الآن لم يُطهّر من الدخلاء! خطأ لايغتفر للمسؤولين عن الأمر”.

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وشارك آخرون مقاطع فيديو مثيرة للجدل ظهرت بها الكويتية وشبهوها بهيا الشعيبي ومنهم علي الذي غرد: “خلوها تلحق خويتها وإن جت .. نذر لأحلق شنبي صفر بغطى ببسي”.

وتساءلت مغردة أخرى تدعى “لموش”: “على ايش بس بالضبط يتم دعوتها!!! وحاضرها أسود واخس من ماضيها يعني انا احتراماً لنفسي وحسابي مابي احط مقاطع ثانيه عن عفانتها”.

وأردفت “لموش: “الكل يعرف هذي مين لا أخلاق والا مبادئ ولا شي ولا لها علاقة لافي الموسيقى ولا الفن بكبره يعني معروف استخدامها عشان شكلها بس”.

وكانت صاحبة لقب “بروك شيلدز الكويت” قد علقت على الانتقادات الموجهة لها أنها تهدف لتحسين مستواها التمثيلي واكتساب الخبرة والعمل على تطوير مهاراتها في التمثيل، لاسيما أنها تخوض أولى تجاربها في عالم التمثيل، حسبما صرحت في مداخلة هاتفية مع برنامج “et بالعربي”.

المصدريوتيوب ,تويتر، وطن

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