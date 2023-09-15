الجمعة, سبتمبر 15, 2023
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ميزة جديدة ينتظرها الكثيرون تصل منصة “إكس” وإيلون ماسك يوصي بتجنبها!

أعلن مالك منصة إكس عن ميزة جديدة ضمن موقع التواصل الاجتماعي لكنه أثار الجدل بتوصياته المناقضة لها

كتب محمد أمين ميرة
ميزة جديدة ينتظرها الكثيرون تصل منصة
إيلون ماسك
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وطن- طرحت إدارة إكس (تويتر سابقاً) ميزة جديدة لطالما انتظرها الكثيرون من رواد منصات التواصل، لكونها توفر لهم خصوصية أكبر خلال استخدامهم للمنصة لكن الغريب توصيات مالكها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بتجنبها.

ماسك أحد أبرز الأثرياء في العالم أعلن أن مستخدمي منصة إكس سيستطيعون الإعجاب بالتغريدات المختلفة دون أن تظهر لدى الآخرين في إضافة جديدة مهمة للخصوصية.

وسيتمكن المستخدمون من الاحتفاظ بسجل المنشورات التي أعجبوا بها بشكل خاص، من خلال خيار “إخفاء علامة التبويب” ضمن ميزة جديدة انتظر الكثيرون على منصة إكس.

إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميزة جديدة في منصة إكس

وجاء في تغريدة إيلون ماسك على إكس: “تستطيع الآن إخفاء إعجاباتك. لكنني أوصي بإبقائها مفتوحة واستخدام الإشارات المرجعية (bookmarks) للمشاركات المثيرة للاهتمام فقط”.

توصية مارك أثارت الجدل، حول سبب طرح الخاصية وفي الوقت ذاته دعوته لعدم الاستفادة منها، حيث اعتبر الإشارة المرجعية إعجاباً صامتاً واستخدامها عوضاً عن إخفاء الإعجابات التي قد لا تفيد في الشفافية.

تغريدة إيلون ماسك ميزة جديدة في منصة إكس
تغريدة إيلون ماسك ميزة جديدة في منصة إكس

وليست المرة الأولى التي يثير فيها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك الجدل، فقد أعاد حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وألغى شعار الطائر الذي ارتبط باسم تويتر وأجرى تغييرات غريبة على الموقع خفضت بشكل كبير من خوارزميات الوصول وربطته بالاشتراك المأجور.

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إيلون ماسك يتجه لتغيير شعار منصة X وإعادة العصور الأزرق
إيلون ماسك يتجه لتغيير شعار منصة X وإعادة العصور الأزرق

إكس تنافس WeChat

ووصفت صحيفة ديلي ميل البريطانية تغييرات إيلون ماسك بالمشكوك بها وبأنها يفعل ما بوسعه لمنافسة تطبيقاه أخرى بعيدة عن طابع تويتر مثل “وي تشات WeChat الصيني” الذي يمزج وظائف الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية مع الوظائف الاجتماعية.

وتفاعل الرواد في منصات التواصل مع إعلان ماسك عن “إخفاء الإعجابات” بتباين بين السخرية والتساؤلات عن سبب دعوته لتجنب الميزة واستخدام الإشارات المرجعية عوضاً عنها.

وأطلق بعض المغردين النكات حول المحتوى الصريح الذي قد لا يرغب المستخدمون في أن تتم الموافقة عليه علناً مثل المحتوى السياسي أو الجريء الذي قد يجمع إعجابات لا يعرف مصدرها بسبب إخفاءها من قبل أصحابها.

المصدرتويتر، وطن

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