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رياضة

موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والتشكيلة في الدوري الإسباني الممتاز

منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم

كتب فارس أبو شيحة
مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس
نجوم فريق برشلونة الإسباني
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وطن- يلتقي فريق برشلونة ضد ريال بيتيس، في المواجهة القوية والصعبة، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الممتاز بعد فترة التوقف الدولي.

ويستضيف ملعب (لويس كومبانيس الأولمبي)، مباراة برشلونة وريال بيتيس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ومصر.

كما وستكون المباراة بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الثامنة مساءً.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس

ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

وستنقل المباراة  كالعادة عبر شبكة قنوات (بي إن سبورت) الرياضية القطرية، الناقلة لأحداث المباراة لهذا الموسم في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

كما وستبث مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، على قناة (1 Bein sport premium HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12604. ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

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معلق مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث مباراة برشلونة وريال بيتيس، في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، المعلق الرياضي حسن العيدورس أو عامر الخوذيري.

المغربي عبد الصمد الزلزولي
النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي

تشكيلة مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس

وسيلعب المدرب الإسباني وأسطورة برشلونة السابق تشافي، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام ريال بيتيس في منافسات الدوري الإسباني، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة: جول كوندي، سيرجي روبيرتو، أندرياس كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

اللاعب لامين يامال
لامين يامال لاعب برشلونة

مركز الوسط: فرينكي دي يونغ،  إيلكاي غوندوغان، أوريول روميو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، جافي، رافينيا دياز ( لامين يامال).

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني الممتاز

وجاء فريق برشلونة (البلوغرانا) في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، كما وبفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر برصيد 12 نقطة.

فيما آتى فريق ريال بيتيس في المركز السابع من ترتيب الليغا برصيد 7 نقاط حتى الآن.

المصدررصد وطن - مواقع التواصل

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