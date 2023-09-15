الجمعة, سبتمبر 15, 2023
الرئيسيةالهدهدمريم الخواجة تتحدى ملك البحرين وتقرر العودة لمساندة والدها .. هل يعتقلها؟...
الهدهد

مريم الخواجة تتحدى ملك البحرين وتقرر العودة لمساندة والدها .. هل يعتقلها؟ (فيديو)

جماعات حقوقية أكدت استئناف عبدالهادي الخواجة إضرابه عن الطعام بعد رفض السلطات السماح له بالعلج

كتب سالم حنفي
مريم الخواجة تتحدى حمد بن عيسى وتقرر العودة للبحرين لمساندة والدها.. هل يعتقلها؟
مريم الخواجة
- Advertisement -

وطن- قالت جماعات حقوقية إن مريم الخواجة ابنة الناشط الحقوقي البحريني البارز عبد الهادي الخواجة، تخطط للعودة البحرين مع مجموعة من النشطاء الدوليين يوم الجمعة، للضغط من أجل إطلاق سراح والدها من السجن.

وعبد الهادي الخواجة الذي يحمل الجنسية الدنماركية، هو رئيس سابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان ويقضي الآن عقوبة السجن مدى الحياة لدوره في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في البحرين في عام 2011.

وقالت مريم الخواجة إنها ستسافر إلى البحرين لأن والدها مُنع من الحصول على العلاج الطبي العاجل والحرج، وهو جزء من سبب إضرابه عن الطعام.

هل تقضي مريم الخواجة حياتها في سجون البحرين؟

وقالت في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: “أعلم أن العودة تعني أنه قد ينتهي بي الأمر بقضاء بقية حياتي في السجن”.

وأضافت الخواجة المقيمة دائما في الدنمارك: “أحاول العودة لمحاولة زيادة الضغط والاهتمام بقضيته”.

وقالت الجماعات الحقوقية لرويترز يوم الجمعة إن مجموعة من النشطاء قالوا إنهم سينضمون إليها، بما في ذلك الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد وأوليف مور من فرونت لاين ديفندرز.

- Advertisement -

عبدالهادي الخواجة يستأنف إضرابه عن الطعام

وقالت ابنته الثانية زينب للوكالة، إن عبد الهادي الخواجة استأنف يوم الأربعاء إضرابه عن الطعام بعد أن لم تسمح له السلطات بالحصول على موعد طبي محدد.

المعارض البحريني عبد الهادي الخواجة المعتقل في السجون البحرينية
المعارض البحريني عبد الهادي الخواجة المعتقل في السجون البحرينية

وجاء قراره في أعقاب إعلان جماعات حقوق الإنسان أن مئات السجناء السياسيين الآخرين علقوا إضرابهم عن الطعام حيث وعدت الحكومة بتحسين ظروف السجون.

ونفت الحكومة يوم الأربعاء أن يكون الخواجة مضربًا عن الطعام، وأضافت أنه “رفض مرارًا وتكرارًا حضور مواعيده الطبية المنتظمة”.

مئات السجناء ينظمون أكبر إضراب عن الطعام في البحرين
مئات السجناء ينظمون أكبر إضراب عن الطعام في البحرين

وأضافت أن “الحالة الصحية لعبد الهادي الخواجة مستقرة ولا توجد أي مخاوف جدية”.

وظهرت التوترات في سجون البحرين مع توقيع واشنطن والمنامة على اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنها ستوسع التعاون الدفاعي والاستخباراتي بين البلدين.

المصدرروتيرز، وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

لجين يعقوب.. إطلالة مثيرة لملكة جمال البحرين ذات الـ19 عاما (شاهد)

الهدهد

التعذيب في سجون البحرين.. شهادة مرعبة لأحد السجناء السياسيين (فيديو)

الهدهد

كوهين والزياني يفتتحان سفارة إسرائيل في البحرين.. ونشطاء: لحظة عار (فيديو)

الهدهد

“عيب العمانيين الأكبر”.. محاضرة يوتيوبر بحريني في السلطنة تثير جدلا

الهدهد

لماذا خصصت البحرين حرس شرف من الأجانب لاستقبال إيلي كوهين؟ (فيديو)

الهدهد

ضابط عراقي يمنع عبور بحرينيين إلا بعد “اللطم”.. فيديو فجر قنبلة غضب

الهدهد

بحرينية تعمل بالسلك العسكري تقتل زوجها سالم المسيفر بطريقة بشعة

الهدهد

الرئيس البرازيلي السابق وزوجته يخضعان للتحقيق مجدداً بسبب هدايا ابن سلمان وملك البحرين

الهدهد

حمد بن عيسى مُرتبك وأمريكا قلقة.. مئات السجناء ينظمون أكبر إضراب عن الطعام في البحرين

حياتنا

ميان بنت شهاب بن طارق تتصدر غلاف مجلة “فوغ”.. هذا ما ارتدته وعبرت عن فخرها به (شاهد)

الهدهد

رسالة حسن نصر الله لـ”الدول الغازية” بسبب معاناة سجناء البحرين (شاهد)

الهدهد

البحرين.. مافعله مريض بسيارة إسعاف في أحد المشافي أشبه بأفلام هوليوود (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كيف تفاعلت جماهير الأهلي المصري مع هدف كهربا الملغى (فيديو)

فضيحة جنسية لمرشحة ديمقراطية.. صورت نفسها ونشرتها مع زوجها على منصة إباحية (شاهد)

“أول نحلة في العالم طلعت من سوريا”.. إعلام النظام السوري يثير السخرية من جديد (فيديو)

الحوثيون في الرياض وسلطنة عمان وسيطة لإنهاء حرب اليمن .. ماذا وراء الكواليس؟

أكاديمية كويتية تنتقد قرار جامعة الكويت إلغاء الاختلاط: “العمرة والحج فيها اختلاط” (فيديو)

كارثة ليبيا في صور .. رائحة الموت في كلّ مكان بمدينة درنة المنكوبة (شاهد)

إعلان يروج للدياثة يثير غضب السعوديين! (فيديو)

روان بن حسين غير مرحب بها في السعودية .. لماذا الهجوم على الفاشنيستا الكويتية!

طفلة سعودية تنقذ شقيقها من الموت اختناقا باستخدام مناورة هيمليك وتشعل مواقع التواصل (شاهد)

لحظة بكاء محمد ثروت بعد خروج نجله للغناء على مسرح جدة (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC