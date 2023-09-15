لحظة بكاء محمد ثروت بعد خروج نجله للغناء على مسرح جدة (فيديو)

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وطن- أثار ظهور المخرج أحمد ثروت على مسرح بنش مارك أثناء إحياء والده الفنان محمد ثروت لحفل غنائي ضمن حفلات صيف جدة بالمملكة العربية السعودية ضجة واسعة تصدر فيها محركات البحث وحقق تفاعلاً واسعاً ضمن منصات التواصل.

وأظهرت المشاهدت الظهور الأول لأحمد ثروت بعد رحلة علاج دامت لشهور أثرت في والده ولم يستطع على ما يبدو تمالك نفسه من البكاء.

وكان بكاء محمد ثروت لحظة غناء ابنه وترديده أغنية “ابن أبويا” وسط تفاعل كبير من الحضور ومن الأب نفسه ورواد منصات التواصل بعد انتشارت تلك المقاطع.

أنغام تعلق على بكاء محمد ثروت

وعلقت الفنانة المصرية أنغام على بقاء محمد ثروت عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً) وكتبت: “”الله وألف حمد لله على السلامة”.

وعقب انتهاء الأغنية التي أثرت في محمد ثروت قال أحمد مخاطباً الجمهور “بشكركم خلتوني أكرم أبويا مش محمد ثروت الفنان، حبيت إن بعد ما كنت فاقد الحركة والنطق إني أول ما اتحرك أغني الأغنية دي”.

وذكر ثروت الابن أن صاحب الفكرة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية مضيفا “حقق لي هذه الأمنية بالوقوف على هذا المسرح الكبير مع والدي”. وقدما معا أغنية شيرين عبدالوهاب “كده يا قلبي”

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وقدم محمد ثروت للجماهير أغنية “حلوين من يومنا والله” للموسيقار سيد مكاوي، وبعدها غنى “أنا لك على طول” للمطرب عبدالحليم حافظ.

تفاعل واسع مع مشهد نجل محمد ثروت

وحققت تلك المشاهد تفاعلاً واسعاً عبر المنصات حيث علقت مي فارق: “مش لاقيه ولا تعليق يناسب الحاله اللي عشتها امبارح في اللقطه دي ومع ظهور أحمد علي المسرح”.

وأضافت: “افيش تعليق يدي الصوره دي حقها رحمة ربنا وكرمه ليس لهم حد”.

وتابعت: “أستاذ محمد ثروت الفنان الكبير التاريخ المهم بارك الله في عمرك وصحتك ودُمت أب عظيم وإنسان وفنان مميز ومحترم وقدوه نتعلم منها جميعاً”.

وذكرت ياسمين محفوظ: “حد يبلغ النجم الكبير محمد ثروت اني بحبه اوي اوي.. وحبيته اكتر لما كبرت.. يا زين ماربيت.. ربنا يشفي ابنه ويعافيه يارب ويفرحه بيه.. ويبارك في عمر صحة الانسان قولا وفعلا “محمد ثروت”.

وشاركت ياسمين لحظة احتضان الأب لابنه بعد المفاجأة التي قام بها وتأثر الجمهور وتصفيقه وتفاعله مع تلك اللقطات المؤثرة.

وكتب صلاح عبدالله: “دموعك سالت على خدودنا وقلوبنا يا محمد وسمعتها بتقول: “لاتقنطوا من رحمة الله ولابأس مع الحياة”.

محمد ثروت من هو؟

ومحمد ثروت ممثل ومغني مصري بدأ حياته الفنية كمطرب تميز في أغاني الأطفال وقد لحن له كبار الملحّنين وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

كما لحن لمحمد ثروت محمد الموجي و منير مراد و محمد سلطان و حلمي بكر و عمار الشريعي.

والفنان محمد ثروت حاصل على بكالوريوس الهندسة جامعة المنوفية عام 1983 وقد عمل مهندسا بعض الوقت قبل اتجاهه لعالم الفن والغناء.