الجمعة, سبتمبر 15, 2023
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رياضة

كيف تفاعلت جماهير الأهلي المصري مع هدف كهربا الملغى (فيديو)

تثير الحالات التحكيمية في العديد من المباريات الحاسمة والحساسة ضجة وحال جدل كبيرة آخرها في مباراة الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري

كتب محمد أمين ميرة
كيف تفاعلت جماهير الأهلي المصري مع هدف كهربا الملغى
تفاعل جماهير الأهلي المصري مع هدف كهربا الملغى
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وطن- تفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع مع مباراة الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري لكرة القدم التي جرت في مدينة الطائف على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية ضمن نهائي كأس السوبر الأفريقي 2023.

وشهدت المباراة اليوم الجمعة 15 أيلول/سبتمبر 2023 حضوراً جماهيراً لافتاً انعكس في لقطات على منصة “إكس” مع حالة تحكيمية أثار آراء متباينة رصدتها (وطن).

لكن حالة تحكيمية ضمن المبارة أثارت الجدل تجسدت بهدف اللاعب محمود كهربا في شباك اتحاد العاصمة الجزائري تم إلغاؤها من قبل الحكم الغابوني بيير أتشو.

وبعد تسديدة قوية لنجم الأهلي إمام عاشور في الدقيقة السابعة من عمر المباراة سقطت الكرة من بين يدي حارس مرمى اتحاد العاصمة الجزائري، فتابعها المهاجم الأهلاوي محمود كهربا في الشباك لكن الحكم ألغاها بداعي التدخل بشكل خاطئ.

ضجة هدف الأهلي المصري

وتفاعل رواد منصات التواصل بآراء متباينة على منصات التواصل على ضجة هدف الأهلي المصري منها تعليق فايتر وذكر فيه: “مفيش فايدة .. التحكيم الافريقي حسب ضربة جزاء ل اتحاد العاصمة الجزائر و لغى هدف كهربا و بنلعب في السعودية اللي بتتآمر على مصر مؤخراً”.

وأضاف: “بمشيئة الله تعالى الأهلي المصري سيعود الشوط الثاني و سيرجع بالكأس غصبا عن ريالات السعودية و الاتحاد الأفريقي”.

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تعليق فايتر على ضجة هدف الأهلي المصري
تعليق فايتر على ضجة هدف الأهلي المصري

لكن اتحاد العاصمة الجزائري فاز بهدف دون مقابل سجله زين الدين بلعيد في الدقيقة 43 من ضربة جزاء احتسبها الحكم الغابوني ضد النادي الأهلي.

نقل أحمد عبد الباسط حديث المحلل التحكيمي سمير عثمان حول هدف الأهلي الملغى
نقل أحمد عبد الباسط حديث المحلل التحكيمي سمير عثمان حول هدف الأهلي الملغى

ونقل أحمد عبد الباسط حديث المحلل التحكيمي سمير عثمان حول هدف الأهلي الملغى وجاء فيه: “سمير عثمان المحلل التحكيمي مع إبراهيم فايق يقول إن قرار الحكم بإلغاء هدف كهربا صحيح لأن الكرة كانت في استحواذ الحارس”.

لافتة تضامنية مع ضحايا إعصار دانيال في ليبيا والزلزال المدمر في المغرب من قبل جماهير الأهلي في الطائف
لافتة تضامنية مع ضحايا إعصار دانيال في ليبيا والزلزال المدمر في المغرب من قبل جماهير الأهلي في الطائف

وخلال المباراة رفعت لافتة تضامنية مع ضحايا إعصار دانيال في ليبيا والزلزال المدمر في المغرب من قبل جماهير الأهلي في الطائف وعلقت عليها الصفحات بأنها أفضل شيء حدث ضمن المباراة.

وكتب مندو عن نتيجة المباراة التي انتهت لصالح الفريق الجزائري: “احنا معندناش مشكله اننا نخسر دي كرة مكسب وخسارة . لكن امتي هتتعلم الأندية الجزائية تلعب بشرف . ولا الشرف في الجزائر ب عافيه شوية !!!”.

كتب مندو عن نتيجة المباراة التي انتهت لصالح الفريق الجزائري
كتب مندو عن نتيجة المباراة التي انتهت لصالح الفريق الجزائري

وكتب وليد عن الحكم الغابوني لمباراة الأهلي والنادي الجزائري: “حكم سي جدا خصوصا في حالات الاهلي مش راضي يرجع للفار”.

غرد خليفة حول نهائي كأس السوبر الإفريقي الذي فاز به اتحاد العاصمة الجزائري
غرد خليفة حول نهائي كأس السوبر الإفريقي الذي فاز به اتحاد العاصمة الجزائري

وغرد خليفة على منصة إكس (تويتر سابقاً) حول نهائي كأس السوبر الإفريقي الذي فاز به اتحاد العاصمة الجزائري: “جميع ردود مشجعي النادي الأهلي المصري عن مؤامرة الكاف ضد الأهلي .. حكم مش عاوز الأهلي يكسب .. ونسيوا أن الأهلي كان متسرع ومستهتر بالخصم .. فوقوا بقه”.

وتثير الحالات التحكيمية في العديد من المباريات الحاسمة والحساسة ضجة كبيرة وواسعة خاصة وأن قرار الحكم الغابوني جاء بشكل سريع وأثار حالة غضب كبيرة في صفوف اللاعبين وجماهير النادي المصري.

المصدرتويتر، وطن

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