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فضيحة في ريال مدريد .. مقاطع جنسية لـ3 لاعبين مع فتاة قاصر تهزّ الملكي! (شاهد)

النادي الملكي قال في بيان إنه عندما يحصل على تفاصيل جديدة حول حقيقة ما حصل فإنه سيتخذ الإجراءات المناسبة

كتب أنس السالم
اعتقال 3 من لاعبي ريال مدريد نشروا مقاطعهم الجنسية مع قاصر
ملعب سانتياغو برنابيو التابع للنادي الملكي ريال مدريد
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وطن – هزّت فضيحة جنسية نادي ريال مدريد الإسباني، بعد الكشف عن قيام 3 لاعبين بالنادي الملكي بنشر مقاطع فيديو جنسية لأحدهم مع قاصر، حيث تقدّمت والدة الفتاة ببلاغ لدى الشرطة وجرى اعتقال المشتبه بهم.

واتهمت والدة الضحية، واحداً من بين 3 لاعبين في ريال مدريد بنشر مقاطع فيديو جنسية له مع القاصر. وقد اعتقلتهم الشرطة الإسبانية على إثر الدعوى. وفق صحيفة “إل كونفدنسيال elconfidencial” الإسبانية

اعتقال 3 لاعبين من نادي ريال مدريد بعد نشرهم مقاطع فيديو جنسية لأحدهم مع قاصر
لاعبو ريال مدريد الثلاثة الذين تم اعتقالهم تداولو فيديوهات جنسية لأحدهم مع القاصر

وبحسب التقارير، فإنّ اللاعبين الثلاثة المنتمين لفئتي الرديف “كاستيا” والدرجة الثالثة “C”، اعتقلتهم الشرطة في ملعب تدريبات ريال مدريد “فالديبيباس” ونقلوا إلى بلدية مدريد في تريس كانتوس.

الشرطة اعتقلت لاعبي ريال مدريد الثلاثة في ملعب تدريبات النادي فالديبيباس
الشرطة اعتقلت لاعبي ريال مدريد الثلاثة في ملعب تدريبات النادي فالديبيباس

وتقود الشرطة القضائية لجزر الكناري التحقيقات مع اللاعبين الذين لم يكشف عن هويتهم حتى اللحظة.

أحد اللاعبين الثلاثة نجم صاعد كان مرتبطًا بناديين في الدوري الإنجليزي الممتاز!

ولكن بحسب مصادر “إل كونفدنسيال elconfidencial” فإن لاعبين آخرين قد يكونون ضمن الحادثة ومن بينهم من يلعب للفريق الأول لريال مدريد، وهو نجم صاعد كان مرتبطًا بناديين في الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق من هذا العام.بحسب thesun البريطانية

تدعي التقارير أن اللاعبين الذين تم القبض عليهم كانوا ضمن مجموعة من أربعة رجال وثلاث نساء، احتفلوا معًا في منطقة VIP للاسترخاء في نادي “أمادوريس بيتش Amadores Beach” في “بورتو ريكو” في يونيو.

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مكان وقوع الاعتداء الجنسي على القاصر
مكان وقوع الاعتداء الجنسي على القاصر في نادي أمادوريس بيتش Amadores Beach” في “بورتو ريكو”

ويُزعم أن اللاعب الذي كان مرتبطًا بالدوري الإنجليزي الممتاز ذهب إلى منطقة البركة مع إحدى النساء بينما بقي الاثنان الآخران مع ثلاثة لاعبين آخرين من ريال مدريد “لممارسة الجنس بالتوافق”.

وأفادت صحيفة “laprovincia” أن إحدى النساء اشتبهت لاحقًا أن أحد اللاعبين استخدم هاتفه لتوثيق الواقعة.

وزعم التقرير: “اعترف اللاعبون المشاركون بالتصوير ولكن وعدوا بمحو المحتوى”.

وقالت: “بعد شهرين من ذلك اليوم، اكتشفت اثنتان من الفتيات، إحداهما قاصر، أن الفيديو الذي تم تصويره في يونيو يتم مشاركته في مجموعات واتساب. وعليه قررت والدة القاصرة الإبلاغ عن الأمر”.

ويُزعم أن اللاعب قام على الفور بمحو الكليب من هاتفه.

وأكدت الشرطة الإسبانية متأخرة يوم الخميس أنها قد ألقت القبض على لاعب من ريال مدريد “كاستيا” واثنين من لاعبي ريال مدريد الدرجة C (الفريق الثاني).

الشرطة الإسبانية اعتقلت 3 من لاعبي ريال مدريد متورطين في مقاطع جنسية مع قاصر
اللاعبين الـ3 الذين اعتقلتهم الشرطة الإسبانية ينتمون لفئتي الرديف “كاستيا” والدرجة الثالثة “C”

بينما تم استجواب رابع من لاعبي الدرجة C من قبل الشرطة. لكن لم يتم القبض عليه رسميًا.

ولم يظهر أي من الأربعة بعد أمام قاضي التحقيق حيث يتم مواصلة التحقيق. ومن المتوقع أن يتلقوا استدعاءً للمحكمة بمجرد أن يتلقى القاضي تقرير الشرطة.

بيان ريال مدريد على فضيحة المقاطع الجنسية للاعبيه

في بيان رسمي عبر موقعه قال النادي الإسباني: “يعلن نادي ريال مدريد انه علم بان أحد لاعبي الرديف كاستيا وثلاثة من لاعبي ريال مدريد (سي)، أدلوا بشهاداتهم أمام الحرس المدني فيما يتعلق بشكوى تتعلق بالنشر المزعوم لمقطع فيديو خاص على تطبيق واتس اب”.

ريال مدريد قال إنه اذا حصل على تفاصيل جديدة حول حقيقة الفيديوهات الجنسية سيتخذ الإجراءات المناسبة
ريال مدريد قال إنه اذا حصل على تفاصيل جديدة حول حقيقة الفيديوهات الجنسية سيتخذ الإجراءات المناسبة

وتابع البيان: “عندما يحصل النادي على تفاصيل جديدة حول حقيقة ما حصل، فإنه سيتخذ الإجراءات المناسبة”.

المصدرlaprovincia - elconfidencial - thesun - Real Madrid

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