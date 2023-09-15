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فضيحة جنسية لمرشحة ديمقراطية.. صورت نفسها ونشرتها مع زوجها على منصة إباحية (شاهد)

محامي سوزانا جيبسون توعد كل من يعيد نشر الفيديوهات الجنسية

كتب سالم حنفي
فضيحة جنسية لمرشحة ديمقراطية.. صورت نفسها ونشرتها مع زوجها على منصة إباحية
سوزانا جيبسون
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وطن- وضع مقطع فيديو جنسي للمرشحة عن الحزب الديمقراطي لمجلس المندوبين في ولاية فرجينيا، سوزانا جيبسون مستقبلها السياسي على المحك.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فقد تم تسريب فيديو خاص للمرشحة الديمقراطية سوزانا جيبسون تظهر فيه وهي عارية تماما، حيث يوضح الفيديو انها سجلته لنفسها.

وبحسب الصحيفة، فقد تأثرت حملتها الانتخابية وتدهورت بهذا الفعل، حيث تشتبه أنها خطة لتشويه سمعتها السياسة من قبل منافسيها الجمهوريين.

وكشفت الصحيفة أنه تم تحميل الفيديو بواسطتها وزوجها على منصة محتوى جنسي للبالغين قائمة على الاشتراك تسمى Chaturbate.

سوزانا جيبسون عارية تماما
سوزانا جيبسون عارية تماما

مسيرة سوزانا جيبسون السياسية مهددة

ولفتت الصحيفة إلى أن مسيرة “جيبسون” السياسية أصبحت معلقة بخيط رفيع بسبب انتشار هذه المقاطع على جميع شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي، مما تسبب في تشويه صورة حزبها السياسي أثناء الحملة الانتخابية. بالإضافة إلى السياسة، مع الإشارة إلى أنها تعمل ممرضة وتدافع عن حقوق المرأة.

وأوضحت الصحيفة أن المنصة التي نشرت عليها “جيبسون” وزوجها مقاطعها الجنسية تعتمد على حقيقة أن منشئ المحتوى الذي يقوم بإنشاء بث مباشر لمحتوى البالغين يطلب المال من المشاهدين مقابل القيام بأعمال محددة.
سوزان جيبسون مستمرة في الترشح

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ونشر فريق حملة “جيبسون” الانتخابية بيانا ذكر فيه أن هذه أمور خاصة ، مؤكدا على أنه رغم التسريب فإن ترشيحها لا يزال قائما.

مسيرة سوزانا جيبسون السياسية مهددة
مسيرة سوزانا جيبسون السياسية مهددة

محامي سوزانا جيبسون يتوعد كل من ينشر الفيديو

من جانبه، شدد محامي المرشحة الديمقراطية سوزانا جيبسون على أن أي شخص ينشر صورًا أو مقاطع فيديو لهذا الفعل يمكن أن يشكل انتهاكًا لقانون الانتقام الإباحي للدولة التي قدم فيها.

المصدرماركا، وطن

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