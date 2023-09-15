طفلة سعودية تنقذ شقيقها من الموت اختناقا باستخدام مناورة هيمليك وتشعل مواقع التواصل (شاهد)

- Advertisement -

وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو مثير ومؤثر لطفلة سعودية لم تتجاوز العشر سنوات أثناء قيامها بإنقاذ شقيقها الأصغر من الموت اختناقا بعدما قام بابتلاع جسم صلب على ما يبدو.

ووفقا للفيديو المتداول الذي التقط في ساحة أحد المنازل بمنطقة سكاكا التابعة لمنطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية، فإنه بينما كانت الطفلة تلهو بركوب دراجتها الهوائية برفقة شقيقتها الثانية، تفاجات باختناق أخيها الأصغر الذي كان يجلس على دراجة هوائية بفقة شقيقهم الرابع على ما يبدو.

وأظهر الفيديو لحظة اندفاع الفتاة لإنقاذ شقيقها باستخدام مناورة “هيمليك” الشهيرة، حيث احتضنته من الخلف وأخذت تضغط على صدره، ثم قامت بوضع يدها في فم شقيقها واستخرجت الجسم الصلب.

إعجاب المغردين بشجاعة ونباهة الطفلة

ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا من قبل الناشطين على منصة “X” (تويتر سابقا)، حيث أشادوا بشجاعة وقوة الفتاة، وسط دعوات لتكريمها على ما فعلته، في حين دعا البعض لضرورة تعليم الابناء طرق الإسعاف الاولي لأهميته الحياتية.

وفي هذا السياق، دعا الدكتور أسامة أحمد إلى ضرورة قيام الأسر بتسجيل أبنائها في دورات ” الاسعافات الأولية والانعاش القلبي الرئوي”، بالإضفة إلى عمل جلسة الزامية في البيت لمشاهدة مقاطع باليوتيوب لتدريب أنفسهم على حالات الطوارئ.

أما الأكاديمي أحمد العمار فعبر عن فرحته وإعجابه بما فعلته الطفلة، قائلا:” هذه الطفلة تستحق التكريم”.

- Advertisement -

وقال صنع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي “بن عاتق” تعليقا على ما رآه:”اثر فيا المقطع بشكل كبير , الله يحفظ ماعندنا وماعندكم ياجمالها البنت هذي , شاطره وذكيه وشجاعه . .بسم الله عليها “.

وأشاد آخر بفعل الطفلة بالقول:” قسم انها بطلة وكفووو ماشاءالله عليها بخلي عيالي يشوفون المقطع هذا”.

ما هي مناورة هيمليك؟

يشار إلى أن “مناورة هيمليك“هي إجراء في الإسعاف الأولي يستخدم لعلاج انسداد مجرى الهواء العلوي بواسطة الأجسام الغريبة، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الدكتور هنري هيمليك، الذي وصف الإجراء لأول مرة في عام 1974.

ولأداء المناورة يجب أولاً على المنقذ أن يقف وراء الشخص المختنق وأن يشبك يديه حول خصره بشكل أفقي وتوجيه الإبهامين نحو الداخل ويجب تطبيق الضغط تحت النهاية الشرسوفية بإصبعين وتطبيق الضغط بقوة للداخل والأعلى عدة مرات حتى خروج الجسم الأجنبي من الممر الهوائي أو حتى وصول الرعاية الطبية المختصة.