صحيفة بريطانية تسخر من أداء المنتخب العماني أمام نظيره الأمريكي.. ماذا قالت؟

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وطن- سخرت صحيفة “ديلي ميل” من أداء المنتخب العماني أمام نظيره الأمريكي في المباراة الودية التي أقيمت قبل أيام على أرض ملعب “أليانز” بالولايات المتحدة في إطار الاستعداد للبطولات الدولية المقبلة، والتي انتهت بهزيمة منتخب عمان بأربعة أهداف نظيفة.

وفي تحليلها للمباراة، وصفت الصحيفة أداء المنتخب العماني أمام نظيره الأمريكي بـ”الكوميدي” و”غير المميز”.

وقالت إن ليلة فوز المنتخب الأمريكي لم تكن ليلة احتفال بالنسبة للولايات المتحدة، ولم يكن فوز المنتخب الأمريكي نصرًا كبيرًا، ولم يكن اختبارًا صعبًا للإرادات، في تقليل واضح من قيمة المنتخب العماني.

اختبار ليس صعبا

واعتبرت صحيفة “ديلي ميل” أن الاختبار الصعب للمنتخب الأمريكي سيكون في الشهر المقبل، عندما تواجه ألمانيا وغانا المنتخب الأمريكي في ولايتي كونيتيكت وتينيسي، مضيفة أنه “ما كان على المنتخب الأمريكي أن يفعله في مباراته مع المنتخب العماني هو عدم إحراج نفسه، وهذا بالضبط ما فعله”.

وقالت إن هدف خالد البريكي في مرماه في الدقيقة 81 عزز النتيجة التي بدت أقل شبهاً بانتصار قوي وأكثر شبهاً بتأكيد ما كان ينبغي أن يكون معروفاً بالفعل، أن الأمريكيين كانوا الفريق الأفضل.

هزيمة ساحقة للمنتخب العماني

وكان المنتخب الأمريكي لكرة القدم قد فاز على ضيفه العماني 4-0 خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأربعاء الماضي، حيث المنتخب المضيف الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه فلوريان بالوجون في الدقيقة 13.

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وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الأمريكي ثلاثة أهداف متتالية عن طريق برندن أرونسون في الدقيقة 60 وريكاردو بيبي في الدقيقة 79 وخالد البريكي، لاعب المنتخب العماني، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 81.

يشار إلى أن المنتخب العماني يستعد لخوض منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 قبل المشاركة في بطولة أمم آسيا العام المقبل.