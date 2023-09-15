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رياضة

ريال مدريد يتبنى طفلاً فقد كامل عائلته في زلزال المغرب (فيديو)

الطفل المغربي عبد الرحيم سينتقل للعيش في إسبانيا بعد التكفل بدراسته من قبل نادي ريال مدريد

كتب فارس أبو شيحة
ريال مدريد يتبنى الطفل المغربي عبد الرحيم بعد فقدان عائلته في الزلزال
الطفل المغربي عبد الرحيم
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وطن- تكفل نادي ريال مدريد بطفل مغربي عاشق للنادي الملكي، بعد تداول وسائل الإعلام المختلفة مقطع فيديو مؤثر للطفل الذي فقد عائلته بالكامل في زلزال المغرب المدمر، وهو يرتدي قميص النادي الإسباني.

وجاء تبني ريال مدريد (الملكي) للطفل المغربي اليتيم، بعد عمليات بحث من قبل إدارة النادي للوصول إليه، بسبب الفيديو المؤثر للطفل وهو على أنقاض منزل عائلته المدمر بفعل الزلزال المدمر في إقليم الحوز القريبة من مدينة مراكش المغربية.

ريال مدريد يتبني طفل مغربي بعد فقدان عائلته في الزلزال

وأثارت قصة الطفل المغربي اليتيم الذي يدعى عبد الرحيم أوحيدا، التفاعل الواسع من قبل النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الفيديو المؤثر الذي ظهر فيه الطفل وهو يرتدي قميص نادي ريال مدريد على أنقاض منزل عائلته الذي فقدهم بفعل هذا الزلزال المدمر.

وذكر الصحفي الإسباني توني باديلا، المقرب من نادي ريال مدريد، في تغريده نشرها عبر حسابه على منصة x، ” قرر نادي ريال مدريد نقل الطفل المغربي عبد الرحيم إلى إسبانيا، والتكفل بدراسته وضمه إلى صفوف أكاديمية النادي لكرة القدم”.

الطفل المغربي عبد الرحيم

من جهته، عبر الطفل المغربي عبد الرحيم أوحيدا عن سعادته بالمبادرة التي قام بها نادي ريال مدريد اتجاهه، قائلاً: ” في البداية لم أصدق ذلك، أنا سعيد جداً”.

وتابع الطفل المغربي الذي فقد عائلته بالكامل في الزلزال، ” فقدت أسرتي التي لا تعوض، إلا أنني سعيد جداً بحب المغاربة ودعمهم لي”.

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ريال مدريد وتبني الطفل المغربي عبد الرحيم
تغريده الصحفي توني باديلا عن الطفل المغربي عبد الرحيم

كما وفق الإحصائيات الرسمية حتى كتابة هذا التقرير، فقد وصل عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 2901 شخص وأكثر من 5 آلاف مصاب، الذي ضرب إقليم الحوز، الجمعة.

مباراة ريال مدريد القادمة

وفي سياق آخر، يستعد ريال مدريد للمباراة  القوية القادمة أمام منافسه ريال سوسيداد، الأحد، في منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الممتاز، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ريال مدريد والطفل المغربي عبد الرحيم
الطفل المغربي عبد الرحيم الذي فقد عائلته في زلزال المغرب

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، كما وبفارق نقطتين فقط عن الوصيف برشلونة حامل اللقب السابق برصيد 10 نقاط حتى يومنا هذا.

المصدروطن - مواقع التواصل

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