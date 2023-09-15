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حفل زفاف أنقذ سكان قرية مغربية بأكملها من الزلزال! (شاهد)

تفاجأ سكان قرية إيغيل نتلغومت بتحولها لكوم من الأنقاض

كتب سالم حنفي
حفل زفاف أنقذ سكان قرية مغربية بأكملها من الزلزال!
حفل زفاف أنقذ سكان قرية مغربية من الزلزال
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وطن- في واقعة أثارت استغرابا كبيرا، نشرت وكالة “رويترز” للأنباء مقطع فيديو كشفت فيه أن حفل زفاف تسبب في نجاة سكان قرية مغربية بالكامل من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الجمعة الماضي.

وقالت وكالة رويترز  إن حفل زفاف حبيبة الفتاة أجدير البالغة من العمر 22 عاما على الشاب محمد بوضاض البالغ من العمر 30 عاما ويعمل مزارعا والذي كان مقررا يوم السبت تسبب في نجاة سكان قريته “كطو” قبيل وقوع الزلزال بساعات قليلة.

ووفقا للوكالة، فإنه ونظراً لتقاليد وعادات أهل القرية أقامت عائلة العروس حفلاً قبل الزفاف بيوم في قريتهم “إيغيل نتلغومت”، وقد كان هذا الحفل بمثابة طوق نجاة للمدعوين بعد أن وقع الزلزال خلال الحفلة.

وأظهر الفيديو مقطعا صوره أحد المدعون في حفل الزفاف يوضح كم الرعب والخوف الذي انتاب المدعوين، كاشفا كيف تحول حال حفل الزفاف إلى فوضى عارمة، بعد ان كان الحفل قد شهد اصطفاف الموسيقيين الذين يرتدون أزياء محلية ويعزفون على المزامير والطبول.

حفل زفاف أنقذ سكان قرية مغربية بأكملها من الزلزال
حفل زفاف أنقذ سكان قرية مغربية بأكملها من الزلزال

أكوام من الانقاض

وكشف الفيديو، أنه وفي وسط الصراخ والعويل، خرج المدعوين لرؤية قريتهم “إيغيل نتلغومت” والتي تحولت إلى أكوام من الأنقاض.

وكانت المفاجئة أن القرية التي تحولت بالكامل إلى ركام، لم يتعرض فيها أحد لأذى سوى طفل يدعى أحمد آيت علي أوبلا ويبلغ من العمر ثماني سنوات، عندما سقطت صخرة على رأسه وأصابته بجرح قطعي، حيث وثق الفيديو لحظة قيام والده بحمله وإبعاده عن الخطر.

المصدررويترز، وطن

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