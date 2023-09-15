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جرأة رومي القحطاني ملكة جمال السعودية تصدم الجميع .. صدر عارٍ وبطن مكشوف! (شاهد)

رومي القحطاني أعلنت مؤخرا مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الوحدة العربية

كتب سالم حنفي
جرأة رومي القحطاني ملكة جمال السعودية تصدم الجميع
ملكة جمال السعودية رومي القحطاني
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وطن- رفعت رومي القحطاني، ملكة جمال السعودية لعام 2012 مستوى الجرأة في آخر إطلالة لها استعدادا لمشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكوكب.

ونشرت رومي القحطاني عبر حسابها على “انستغرام” مجموعة من الصورة الرسمية والمعتمدة لها للمشاركة في المسابقة، حيث ظهرت بإطلالة جريئة جدا وغير مسبوقة لأي فتاة سعودية لا زالت تقيم في المملكة حتى الآن.

وظهرت رومي القحطاني مرتدية بزي أشبه بقميص نوم عروسة في ليلة زفافها، حيث أظهرت الصورة الاولى مرتدية زيا مكشوف الصدر بخيط متشابك حتى آخر بطنها من الأسفل.

رومي القحطاني مرتدية زيا مكشوف الصدر بخيط متشابك حتى آخر بطنها من الأسفل
رومي القحطاني مرتدية زيا مكشوف الصدر بخيط متشابك حتى آخر بطنها من الأسفل

صدر عارٍ وظهر مكشوف

كما أظهرت صورة التقطت من الجانب الايسر ظهر رومي القحطامي مكشوفا بالكامل، دون ان يتمكن الكثير من تمييز ما ترتديه لتعمدها عدم إظهار الجزء السفلي من جسدها.

ظهر رومي القحطامي مكشوفا بالكامل
ظهر رومي القحطامي مكشوفا بالكامل

وفي محاولة منها لتوضيح الامر للمتابعين، لجأت رومي القحطاني إلى خاصية “الاستوري” لتكشف عن الزي الذي ظهرت فيه في منشورها السابق بالكامل.

واتضح أن ما ارتدته رومي القحطاني هو بيكيني من قطعة واحدة، حيث أظهرت الصورة التي التقطت من الجانب الايسر لها فخذها عاريا، ما يؤكد بأنها الصورة التي تم اعتمادها لها للمشاركة في المسابقة.

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صورة رومي القحطاني التي تم اعتمادها لها للمشاركة في المسابقة
صورة رومي القحطاني التي تم اعتمادها لها للمشاركة في المسابقة

وسبق وأن كشفت رومي القحطاني في ردها على أحد الاسئلة التي وردتها على حسابها على “انستغرام” عدم ممانعتها ارتداء البكيني كونه شرطا أساسيا في المسابقات الدولية الخاصة بملكات الجمال.

رومي القحطاني تشارك في مسابقة ملكة جمال الوحدة العربية

وكانت رومي القحطاني قد اعلنت في بداية شهر أغسطس/آب المفائت علن مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الوحدة العربية.

ونشرت ملكة جمال السعودية حينها صورة رسمية للمشاركة في المسابقة المستحدثة، وعلقت عليها بالقول: “يشرفني المشاركة بمسابقة ملكة جمال الوحدة العربية سنة 2023 “.

مشاركة رومي القحطاني في مسابقة ملكة جمال الوحدة العربية
مشاركة رومي القحطاني في مسابقة ملـكة جمال الوحدة العربية
مسابقة ملكة جمال الوحدة العربية
مسابقة ملكة جمال الوحدة العربية

هدف المسابقة

ووفقا لما نشرته رومي القحطاني بنفسها، فإن مسابقة ملكة جمال الوحدة العربية هي مسابقة جمال تهدف إلى تشجيع التواصل والتعاون بين الدول العربية والتعريف بثقافاتها وجمالها.

ومن المقرر أن تشارك في هذه المسابقة ممثلات عن الدول العربية المختلفة، ويتم تقييمهن بناء على معايير محددة تتعلق بالجمال الخارجي والثقافة والشخصية والأداء.

وتشمل المراحل النهائية من المسابقة عروض الأزياء والمواهب والمقابلات الشخصية، ويتم اختيار ملكة جمال الوحدة العربية بناء على نتائج التقييم من قبل لجنة التحكيم.

وبحسب ما زعمته، تهدف هذه المسابقة المستحدثة إلى تعزيز الوعي بالثقافة العربية والترويج للسياحة في المنطقة العربية، كما تساهم في تشجيع النساء على تحقيق الذات وتطوير مهاراتهن وثقافاتهن وتمثيل بلدانهن بشكل مشرف في المسابقة.

المصدرانستجرام ، وطن

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