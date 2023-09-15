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تفاصيل استخباراتية مثيرة عن اختفاء مسؤولين بارزين في الصين

غياب وزير الدفاع الصيني عن الأنظار يثير الضجة بعد اختفاء وزير الخارجية الذي أطيح به في تموز/يوليو الماضي 2023

كتب محمد أمين ميرة
تفاصيل استخباراتية مثيرة عن اختفاء مسؤولين بارزين في الصين
الصين والولايات المتحدة
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وطن- أثار غياب وزير الدفاع الصيني “لي شانغ فو” واختفائه عن الأنظار من الاجتماعات المهمة ضجة واسعة سلطت تقارير أمريكية الضوء عليها، مؤكدة أن مسؤولين أمريكيين ذكروا بأن الحكومة تعتقد أن الوزير معتقل ويخضع للتحقيق في بلاده حاله حال وزير الخارجية السابق الذي أطيح به من منصبه في تموز/يوليو الماضي.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز الأميركية اليوم الجمعة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو ربما “وضع قيد التحقيق” وأن هناك معلومات استخباراتية أكدت أن لي لم يظهر علناً لأكثر من أسبوعين وقد يكون جرد من منصبه ومسؤولياته.

ولفت مسؤولون أمريكيون نقلت عنهم الصحيفة إلى أن ذلك يعد أحدث علامة على الاضطراب بين أعضاء النخبة في المؤسسة العسكرية والسياسة الخارجية في بكين.

وما يشير إلى ذلك خطوة سابقة جرت قبل شهرين للرئيس الصيني “شي جين بينغ” الذي أقال اثنين من كبار الجنرالات في القوة الصاروخية للجيش التي تشرف على ترسانة الصين واختفاء تشين جانغ وزير الخارجية الصيني بعد إقالته أيضاً.

اختفاء تشين جانغ
اختفاء تشين جانغ

اختفاء وزير الدفاع الصيني بعد خطوة مفاجئة

اللافت أن اختفاء وغياب وزير الدفاع الصيني عن الأنظار جاء بعد إلغائه اجتماعاً مفاجئاً عقده الأسبوع الماضي ودارت أحاديث أن السبب وراء ذلك حالته الصحية وهو ما برر به المسؤولون الغياب الغامض لوزير الخارجية قبل الإطاحة بمنصبه.

ووصف الخبير السابق بشؤون الجيش الصيني العامل ضمن الاستخبارات الأمريكية دينيز وايلدر بأنه قد تكون تلك الاختفاءات بسبب عملية تدقيق تقوم بها السلطات حيال قضايا فساد لكن هذه الأساليب معيبة للغاية بحق مسؤولين بارزين مثل وزير الخارجية ووزير الدفاع.

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وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو
وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو

ووفق فايننشال تايمز لم يعلق البيت الأبيض تلك التقارير فيما رفضت السفارة الصينية في الولايات المتحدة الإدلاء بأية تعليقات.

يذكر أن آخر مرة شوهد فيها وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو وفق ما نقلته وكالة رويترز كانت في 29 آب/أغسطس الماضي في العاصمة بكين، وذلك خلال خطاب ألقاه في منتدى أمني مع دول أفريقية.

المصدررويترز ,صحيفة فايننشال تايمز الأميركية ، وطن

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