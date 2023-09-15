الجمعة, سبتمبر 15, 2023
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رياضة

بنزيما يقود الاتحاد لفوزٍ صعب على الأخدود في الدوري السعودي روشن (فيديو)

فوز الاتحاد على الأخدود بهدف وحيد في منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي روشن لكرة القدم

كتب فارس أبو شيحة
كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي
احتفال كريم بنزيما بهدفه في مرمى الأخدود بالدوري السعودي
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وطن- تمكن فريق الاتحاد حامل اللقب من تحقيق الفوز الشاق على الأخدود، بهدفٍ وحيد كان من توقيع الفرنسي كريم بنزيما، في منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي روشن، الخميس.

وأحرز الفرنسي كريم بنزيما أسطورة ريال مدريد السابق، هدف الانتصار الوحيد لفريق الاتحاد السعودي داخل مرمى شباك الأخدود، عند الدقيقة ال72.

مباراة الاتحاد ضد الأخدود

وتفوق فريق الاتحاد متصدر جدول الدوري السعودي روشن، على مستوى التسديدات طيلة مجريات دقائق المباراة برصيد 10 تسديدات، مقابل 8 تسديدات للفريق المنافس الأخدود في اللقاء.

 

كما ووصلت نسبة استحواذ الاتحاد على الكرة بنسبة 63% في المباراة، على عكس الفريق المنافس الأخدود الذي وصلت نسبة استحواذه على الكرة ب37%.

تشكيلة الاتحاد ضد الأخدود

ودخل المدرب البرتغالي نونو سانتو المباراة أمام منافسه الأخدود في منافسات الدوري السعودي روشن، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

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حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

دفاع الاتحاد: مد الله العليان، لويز فيليبي، شراحيلي، قادش، أحمد بالمسعود.

نغولو كانتي
الفرنسي نغولو كانتي

مركز الوسط: صالح العمري، كانتي، فابينيو، روماريو.

خط الهجوم: كريم بنزيما.

وسيلتقي فريق الاتحاد في المباراة المقبلة أمام أجمك أف سي الأوزباكستاني، الاثنين، في افتتاح منافسات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، على ملعب (الملك عبد الله الدولي).

الفرنسي كريم بنزيما
كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي

وبهذا الفوز رفع الاتحاد السعودي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي روشن، كما وبفارق نقطتين عن الوصيف الهلال السعودي صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

كما وتجمد رصيد فريق الأخدود بهذه الخسارة في المركز ال13 من جدول الترتيب برصيد 4 نقاط لهذا الموسم.

المصدررصد وطن - مواقع التواصل

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